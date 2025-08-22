Fasinjoji sun rika gudu bayan wani mutum ya banka wuta a filin jirgin saman Milan
Matafiya sun shiga ruɗani a filin jirgin saman Malpensa na birnin Milan a ƙasar Italiya bayan wani matashi ɗan shekara 28 ya cinna wuta a ɗakin tantance fasinjoji da ke filin jirgin sannan ya riƙa fasa gilasai da guduma
22 Agusta 2025
Fasinjoji sun runtuma a guje a yayin da hayaƙi ya tashi ko da yake 'yan sanda sun kama mutumin.
