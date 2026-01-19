Panenka : la technique de penalty qui a privé le Marocain Diaz de la gloire de la CAN
Cette technique a été initiée par le milieu de terrain tchèque Antonín Panenka lors de la finale de l'Euro 1976, lorsqu'il a calmement lobé le penalty décisif au-dessus de Sepp Maier, le gardien de la République fédérale d'Allemagne.
Ce que l'obligation d'avoir une crèche sur le lieu de travail signifie pour la maternité au Kenya
La décision du gouvernement de sévir contre les lieux de travail qui contournent le soutien à la garde d'enfants légalement obligatoire marque un changement tardif, passant d'une promesse symbolique à la protection des droits des mères actives.
DÉBATS
Comment la monnaie de la Zambie réécrit les règles de la souveraineté économique
Contrairement aux habitudes, le kwacha zambien ne s’est pas affaibli en fin d’année. Il s’est plutôt renforcé. Cette résilience vient d’une transformation basée sur 3 axes : production compétitive, exportations stratégiques et rigueur financière.
Comment la monnaie de la Zambie réécrit les règles de la souveraineté économique
Contrairement aux habitudes, le kwacha zambien ne s’est pas affaibli en fin d’année. Il s’est plutôt renforcé. Cette résilience vient d’une transformation basée sur 3 axes : production compétitive, exportations stratégiques et rigueur financière.
CAN 2025 : Tout sur le grand show du football africain
Plus d'infos
L'UE tiendra une réunion d'urgence après la menace de tarifs de Trump sur le Groenland
Le président du Conseil européen, Antonio Costa, déclare "réaffirmer notre engagement ferme" envers l'unité, le droit international, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale après la menace de tarifs douaniers de Trump.
L'UE tiendra une réunion d'urgence après la menace de tarifs de Trump sur le Groenland
Le président du Conseil européen, Antonio Costa, déclare "réaffirmer notre engagement ferme" envers l'unité, le droit international, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale après la menace de tarifs douaniers de Trump.
Lire plus
Vidéos
Suivez en exclusivité les coulisses de la CAN 2025 sur TRT Afrika
00:54
Suivez en exclusivité les coulisses de la CAN 2025 sur TRT Afrika
00:54
Angelique Kidjo chante “Africallez” avant la finale de la CAN 2025
01:19
Angelique Kidjo chante “Africallez” avant la finale de la CAN 2025
01:19
Sénégal : il y a un état d’esprit incroyable
01:21
Sénégal : il y a un état d’esprit incroyable
01:21
La CAN 2025 démarre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat
00:13
La CAN 2025 démarre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat
00:13
Le Niger lance la vente de son uranium, défiant Orano
01:17
Le Niger lance la vente de son uranium, défiant Orano
01:17
Galerie
Sports
Jordi Cruyff, fils de Johan, nommé directeur technique de l'Ajax Amsterdam
Dans un communiqué sur son site, l'Ajax précise que son contrat court jusqu'au 30 juin 2028.
Le football érythréen va faire son retour sur la scène internationale après six ans d'absence
L'Érythrée n'a participé à aucun match international depuis qu'elle s'est retirée de la compétition pour la Coupe du monde et la Coupe des nations, les joueurs ayant régulièrement fait défection lors de leurs déplacements à l'étranger.
Podcasts
Plus de contenus