Panenka : la technique de penalty qui a privé le Marocain Diaz de la gloire de la CAN
Cette technique a été initiée par le milieu de terrain tchèque Antonín Panenka lors de la finale de l'Euro 1976, lorsqu'il a calmement lobé le penalty décisif au-dessus de Sepp Maier, le gardien de la République fédérale d'Allemagne.
Ce que l'obligation d'avoir une crèche sur le lieu de travail signifie pour la maternité au Kenya
Les victoires contre le trachome en Afrique renforcent le combat pour neutraliser la cécité
Pourquoi la reconnaissance du Somaliland par Israël suscite un tollé mondial ?
Erdogan à Al Charaa : l'élimination totale du terrorisme est vitale pour la Syrie et la région
Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue syrien Ahmad Al-Charaa ont discuté des relations bilatérales et des récents développements en Syrie.
Par Göktuğ Çalışkan
Le taux de naissance en Chine chute à son plus bas niveau depuis 1949
Les dernières données montrent que le taux de natalité est tombé à 5,6 pour 1 000 habitants l'année dernière, avec un nombre de nouveau-nés qui a chuté à 7,9 millions.
Espagne : un accident de train à grande vitesse fait au moins 39 morts et des dizaines de blessés
Selon les rapports des médias espagnols, un total de 400 personnes se trouvaient à bord des deux trains.
Bénin : l’opposition absente de la prochaine Assemblée nationale
La prochaine Assemblée nationale ne comptera que les deux principaux partis de la majorité présidentielle. Le principal parti d’opposition, conduit par l’ancien président Boni Yayi, n’aura aucun élu au parlement.
Sports
Jordi Cruyff, fils de Johan, nommé directeur technique de l'Ajax Amsterdam
Dans un communiqué sur son site, l'Ajax précise que son contrat court jusqu'au 30 juin 2028.
CAN-2027: la CAF confirme l'organisation au Kenya, à la Tanzanie et à l'Ouganda
La CAN 2025 devient la plus prolifique de l'histoire de la compétition
Samuel Eto'o écope de quatre matchs de suspension pour sa conduite lors de la CAN
Le football érythréen va faire son retour sur la scène internationale après six ans d'absence
