Instagram, frappé par une fuite massive de données
Un ensemble de données diffusées sur le dark web contiendrait des noms d'utilisateur, noms complets, adresses e-mail, numéros de téléphone, adresses physiques partielles et d'autres coordonnées.
Apple face à une nouvelle poursuite pour l'utilisation présumée de minerais de conflit de la RDC
Un groupe de défense des droits affirme que la chaîne d'approvisionnement d'Apple comprend toujours des minéraux liés au travail des enfants et au travail forcé ainsi qu'à des groupes armés du Congo, mais la société a nié ces allégations.
Un robot humanoïde chinois entre au Guinness des records pour avoir marché 3 jours sans arrêt
Un robot chinois fait son entrée dans le Guinness des records pour avoir marché 100 kilomètres en trois jours, la plus longue distance jamais parcourue à pied pour une machine humanoïde.
Réseaux sociaux : la Malaisie envisage d'interdire l'accès aux moins de 16 ans
La Malaisie envisage d'interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans à compter de l'an prochain, conformément à une proposition récente du gouvernement et s'inspirant de l'exemple de l'Australie.
Découverte d'une toile géante avec 111.000 araignées dans une grotte en Grèce
La toile d'araignée découverte couvre quelque 106 m² et comprend "69 000 individus de tégénaires domestiques.
Félix Malu wa Kalenga : l’un des pionniers de la science nucléaire en Afrique
Félix Malu, scientifique congolais mondialement connu, a dirigé le projet de construction et d’exploitation d’un réacteur de recherche à Kinshasa. Quinze ans après sa mort et à l'heure d'une souveraineté scientifique, qui pour assumer son héritage ?
