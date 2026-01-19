PLUS D'INFOS
La Türkiye forme des experts du patrimoine éthiopien à l'art de la restauration des manuscrits
Le programme a offert un aperçu de l'infrastructure avancée de conservation des manuscrits en Türkiye.
Apple face à une nouvelle poursuite pour l'utilisation présumée de minerais de conflit de la RDC
Un groupe de défense des droits affirme que la chaîne d'approvisionnement d'Apple comprend toujours des minéraux liés au travail des enfants et au travail forcé ainsi qu'à des groupes armés du Congo, mais la société a nié ces allégations.
Félix Malu wa Kalenga : l’un des pionniers de la science nucléaire en Afrique
Félix Malu, scientifique congolais mondialement connu, a dirigé le projet de construction et d’exploitation d’un réacteur de recherche à Kinshasa. Quinze ans après sa mort et à l'heure d'une souveraineté scientifique, qui pour assumer son héritage ?