Panenka : la technique de penalty qui a privé le Marocain Diaz de la gloire de la CAN
Cette technique a été initiée par le milieu de terrain tchèque Antonín Panenka lors de la finale de l'Euro 1976, lorsqu'il a calmement lobé le penalty décisif au-dessus de Sepp Maier, le gardien de la République fédérale d'Allemagne.
Bénin : l’opposition absente de la prochaine Assemblée nationale
La prochaine Assemblée nationale ne comptera que les deux principaux partis de la majorité présidentielle. Le principal parti d’opposition, conduit par l’ancien président Boni Yayi, n’aura aucun élu au parlement.
Comment la monnaie de la Zambie réécrit les règles de la souveraineté économique
Mitumba : repenser l'économie des vêtements d'occasion en Afrique
L'opération des États-Unis contre le Venezuela, révèle-t-elle la consolidation d'un nouvel ordre impérial ?
Sierra Leone : le président Bio demande pardon aux victimes de la guerre civile
La guerre civile sierra-léonaise, qui a fait 120 000 morts et des milliers de blessés et de mutilés, est considérée comme l'une des plus atroces de l'histoire contemporaine (1991-2002).
L'Ouganda rétablit partiellement l'accès à Internet après la publication des résultats électoraux
Les autorités ougandaises ont partiellement rétabli les services Internet tard samedi soir après que le président Yoweri Museveni a remporté un septième mandat lors des élections du 15 janvier 2026.
L'UA salue la conduite des élections ougandaises et félicite Museveni pour sa victoire
Mahmoud Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, a félicité le président Yoweri Museveni pour sa victoire à l'élection présidentielle ougandaise du 15 janvier 2026.
Guinée: le général Mamadi Doumbouya investi président après quatre ans de transition
"Je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et les décisions de justice", a-t-il déclaré, la main droite levée.
