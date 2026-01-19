Panenka : la technique de penalty qui a privé le Marocain Diaz de la gloire de la CAN
Cette technique a été initiée par le milieu de terrain tchèque Antonín Panenka lors de la finale de l'Euro 1976, lorsqu'il a calmement lobé le penalty décisif au-dessus de Sepp Maier, le gardien de la République fédérale d'Allemagne.
Ouganda : le président Yoweri Museveni réélu pour un septième mandat
Le président sortant Yoweri Museveni a été proclamé samedi avec 71,65 % des voix, contre 24,72% pour principal rival Bobi Wine.
Comment la monnaie de la Zambie réécrit les règles de la souveraineté économique
Contrairement aux habitudes, le kwacha zambien ne s’est pas affaibli en fin d’année. Il s’est plutôt renforcé. Cette résilience vient d’une transformation basée sur 3 axes : production compétitive, exportations stratégiques et rigueur financière.