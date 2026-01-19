| Français
Le Maroc invite les entreprises turques à saisir les opportunités liées à la Coupe du monde 2030
Lors d’un forum économique à Istanbul, l’ambassadeur du Maroc a appelé les entreprises turques à investir davantage dans le royaume, alors que le pays se prépare à coorganiser la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal
L'Algérie et une entreprise saoudienne signent un accord d'exploration pétrolière et gazière
Le contrat de 30 ans comprend une phase d'exploration de sept ans entièrement financée par Midad Energy.
L'Éthiopie lance une usine à gaz et une raffinerie de pétrole
Le projet de gaz naturel liquéfié d'Ogaden à Calub devrait produire 111 millions de litres de gaz et 1 000 mégawatts d'électricité.
Les entrepreneurs kényans pas affectés par le nouvel ordre de licence commerciale de la Tanzanie
Le Kenya accueille favorablement cette mesure du gouvernement tanzanien et déclare qu'elle témoigne de la volonté de coopération au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est.
Tanzanie : les habitants de Dar es Salaam bénéficient de nouveaux bus de transport urbain
Ce lancement intervient peu après que des individus non identifiés ont attaqué et endommagé certains bus du réseau rapide, dans un contexte de plaintes concernant la détérioration du service.
