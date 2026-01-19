Le Maroc invite les entreprises turques à saisir les opportunités liées à la Coupe du monde 2030
Lors d’un forum économique à Istanbul, l’ambassadeur du Maroc a appelé les entreprises turques à investir davantage dans le royaume, alors que le pays se prépare à coorganiser la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal
Comment la monnaie de la Zambie réécrit les règles de la souveraineté économique
Contrairement aux habitudes, le kwacha zambien ne s’est pas affaibli en fin d’année. Il s’est plutôt renforcé. Cette résilience vient d’une transformation basée sur 3 axes : production compétitive, exportations stratégiques et rigueur financière.
