DÉBATS
Guterres : "L'Afrique peut devenir une superpuissance des énergies renouvelables"
Le Secrétaire général de l'ONU affirme que l'Afrique a besoin d'un financement concessionnel accru et d'une plus grande capacité d'emprunt de la part des banques multilatérales de développement.
Comment les charges de bisons ont changé la dynamique prédateur-proie
Des morts massives de buffles lors de bousculades déclenchées par des lions poursuivant leur proie le long de la périphérie nord-est du parc national de Chobe au Botswana ont déclenché un débat sur le moment opportun pour une intervention humaine.
Josué Aruna : Construire la bouée de sauvetage de Goma pour la prochaine éruption du Nyiragongo
Goma, dans l'est de la RDC, a appris à vivre avec les conflits et la menace constante d'éruptions volcaniques, la survie dépendant de routes de fuite improvisées et d'une planification des catastrophes menée par la communauté.
Vagues de chaleur : la sécurité des travailleurs, un enjeu économique et politique
Les vagues de chaleur n'affectent pas seulement notre santé mais réduisent de manière constante la productivité des travailleurs, selon l’Oms. L’impact est catastrophique pour ceux qui dépendent de salaires journaliers.