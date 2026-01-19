| Français
Soudan : la guerre pousse à l'effondrement écologique du Darfour du Sud
Au cœur du conflit et des déplacements de population qui ravagent le Soudan, des familles désespérées doivent abattre les derniers arbres restants dans le Darfour du Sud pour pouvoir survivre.
L'Iran lance une opération d'ensemencement des nuages face à une sécheresse record
Selon les autorités locales, les précipitations dans la capitale n'ont jamais été aussi faibles depuis un siècle.
Comment les charges de bisons ont changé la dynamique prédateur-proie
Des morts massives de buffles lors de bousculades déclenchées par des lions poursuivant leur proie le long de la périphérie nord-est du parc national de Chobe au Botswana ont déclenché un débat sur le moment opportun pour une intervention humaine.
Josué Aruna : Construire la bouée de sauvetage de Goma pour la prochaine éruption du Nyiragongo
Goma, dans l'est de la RDC, a appris à vivre avec les conflits et la menace constante d'éruptions volcaniques, la survie dépendant de routes de fuite improvisées et d'une planification des catastrophes menée par la communauté.
Une amibe "mangeuse de cerveau" fait de nombreuses victimes en Inde
Les autorités de l'Etat indien du Kerala ont émis une alerte sanitaire suite à la hausse du nombre de décès et d'infections, causés par une amibe "mangeuse de cerveau".
Vagues de chaleur : la sécurité des travailleurs, un enjeu économique et politique
Les vagues de chaleur n'affectent pas seulement notre santé mais réduisent de manière constante la productivité des travailleurs, selon l’Oms. L’impact est catastrophique pour ceux qui dépendent de salaires journaliers.
