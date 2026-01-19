Ce que l'obligation d'avoir une crèche sur le lieu de travail signifie pour la maternité au Kenya
La décision du gouvernement de sévir contre les lieux de travail qui contournent le soutien à la garde d'enfants légalement obligatoire marque un changement tardif, passant d'une promesse symbolique à la protection des droits des mères actives.
Les victoires contre le trachome en Afrique renforcent le combat pour neutraliser la cécité
Le nombre de personnes à risque de la principale cause infectieuse de cécité dans le monde est passé sous la barre des 100 millions pour la première fois de l'histoire. Les interventions en Afrique ont joué un rôle important dans cette avancée.
Pourquoi la reconnaissance du Somaliland par Israël suscite un tollé mondial ?
La réaction internationale contre le geste de Tel Aviv montre un soutien à l'intégrité territoriale de la Somalie et illustre les risques d'une démarche unilatérale dans l'un des corridors maritimes les plus critiques au monde.
Quelle est la portée de la loi algérienne criminalisant la colonisation française ?
En criminalisant la colonisation française, l'Algérie brandit la loi face à l'histoire. Ce geste politique fort relance le débat sur la mémoire, les réparations et la possibilité même d'un dialogue apaisé entre les deux rives de la Méditerranée.