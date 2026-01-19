Comment la monnaie de la Zambie réécrit les règles de la souveraineté économique

Contrairement aux habitudes, le kwacha zambien ne s’est pas affaibli en fin d’année. Il s’est plutôt renforcé. Cette résilience vient d’une transformation basée sur 3 axes : production compétitive, exportations stratégiques et rigueur financière.