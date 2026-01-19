L'essentiel de l'actualité
Comment la monnaie de la Zambie réécrit les règles de la souveraineté économique
Contrairement aux habitudes, le kwacha zambien ne s’est pas affaibli en fin d’année. Il s’est plutôt renforcé. Cette résilience vient d’une transformation basée sur 3 axes : production compétitive, exportations stratégiques et rigueur financière.
DÉBATS
L'opération des États-Unis contre le Venezuela, révèle-t-elle la consolidation d'un nouvel ordre impérial ?
La raison derrière l'opération des États-Unis au Venezuela est aussi explicite que brutale : le pétrole, les ressources stratégiques et le contrôle géopolitique. Tout le reste ne sont que de simples prétextes.
