Comment la monnaie de la Zambie réécrit les règles de la souveraineté économique
Panenka : la technique de penalty qui a privé le Marocain Diaz de la gloire de la CAN
Erdogan à Al Charaa : l'élimination totale du terrorisme est vitale pour la Syrie et la région
Le taux de naissance en Chine chute à son plus bas niveau depuis 1949
Espagne : un accident de train à grande vitesse fait au moins 39 morts et des dizaines de blessés
Conseil de Gaza : l'Égypte exige le déploiement de la force internationale et le retrait d'Israël
Le ministère jordanien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que le roi Abdallah II a reçu une invitation du président américain Donald Trump à se joindre au Conseil de la paix spécial de Gaza.
L'Ouganda rétablit partiellement l'accès à Internet après la publication des résultats électoraux
Les autorités ougandaises ont partiellement rétabli les services Internet tard samedi soir après que le président Yoweri Museveni a remporté un septième mandat lors des élections du 15 janvier 2026.
L'UA salue la conduite des élections ougandaises et félicite Museveni pour sa victoire
Mahmoud Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, a félicité le président Yoweri Museveni pour sa victoire à l'élection présidentielle ougandaise du 15 janvier 2026.
Jordi Cruyff, fils de Johan, nommé directeur technique de l'Ajax Amsterdam
Dans un communiqué sur son site, l'Ajax précise que son contrat court jusqu'au 30 juin 2028.
Les démocrates vont présenter un projet de loi pour bloquer les tarifs de Trump sur les alliés européens concernant le Groenland
Le chef de la majorité, Chuck Schumer, affirme que les tarifs de Trump ont déjà fait grimper les prix et nui à l'économie américaine.
Trump menace huit pays européens de droits de douane en raison du Groenland
Le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande feront face à des droits de douane de 10 % à partir du 1er février, puis de 25 % à partir de juin, a déclaré Trump.
