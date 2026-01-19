|
Français
|
Français
MONDE
POLITIQUE
TÜRKİYE
GRAND ANGLE
DÉBATS
SPORTS
AFRIQUE
Monde
DÉBATS
MLS : triplé de Messi pour finir meilleur buteur de la saison
L'Argentin Lionel Messi a brillé avec un nouveau triplé lors du succès de l'Inter Miami 5-2 samedi contre le Nashville SC, lui permettant d'être sacré meilleur buteur de MLS à l'issue de la saison régulière.
DÉBATS
trtafrikafr
Emmy Awards à Los Angeles : des artistes lancent des appels pour une "Palestine libre"
Hannah Einbinder, Javier Bardem et Megan Stalter font des déclarations en faveur de la Palestine à la 77e cérémonie des Emmy Awards
trtafrikafr
Éruption du volcan Shinmoedake au Japon
trtafrikafr
Iran : deux officiers tués lors d'un déminage après la guerre avec Israël
Par
trtafrikafr
Colombie : arrestation d'un commanditaire présumé de l'attentat contre le sénateur Uribe
Des pays latino-américains condamnent les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens
Emmy Awards à Los Angeles : des artistes lancent des appels pour une "Palestine libre"
Hannah Einbinder, Javier Bardem et Megan Stalter font des déclarations en faveur de la Palestine à la 77e cérémonie des Emmy Awards
trtafrikafr
Éruption du volcan Shinmoedake au Japon
trtafrikafr
Iran : deux officiers tués lors d'un déminage après la guerre avec Israël
Par
trtafrikafr
Colombie : arrestation d'un commanditaire présumé de l'attentat contre le sénateur Uribe
Des pays latino-américains condamnent les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens
ONU : la reconstruction de Gaza dévastée est "une tâche colossale"
Après les violentes attaques israéliennes, Gaza est en ruines. L'ONU parle d'une "tâche colossale" pour la reconstruction et avertit que cela pourrait devenir une épreuve humanitaire.
L'OMS alerte sur la résistance aux antimicrobiens
Sans une réaction plus vigoureuse, l'organisme onusien estime que 39 millions de décès seront imputables à la résistance aux antimicrobiens d'ici à 2050.
Sarkozy condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé pour association de malfaiteurs
Nicolas Sarkozy sera convoqué par la justice sous un mois pour être incarcéré et purger sa peine de 5 ans de prison.
Une amibe "mangeuse de cerveau" fait de nombreuses victimes en Inde
Les autorités de l'Etat indien du Kerala ont émis une alerte sanitaire suite à la hausse du nombre de décès et d'infections, causés par une amibe "mangeuse de cerveau".
Tunisie : Cinq nouveaux bateaux rejoignent la Flottille Sumud pour briser le blocus de Gaza
Les navires convergeront au large de Malte, rejoints par des bateaux d’Italie et de Grèce, avant de poursuivre vers Gaza.
trtafrikafr
Emmy Awards à Los Angeles : des artistes lancent des appels pour une "Palestine libre"
Hannah Einbinder, Javier Bardem et Megan Stalter font des déclarations en faveur de la Palestine à la 77e cérémonie des Emmy Awards
trtafrikafr
Éruption du volcan Shinmoedake au Japon
trtafrikafr
Iran : deux officiers tués lors d'un déminage après la guerre avec Israël
Par
trtafrikafr
Colombie : arrestation d'un commanditaire présumé de l'attentat contre le sénateur Uribe
Des pays latino-américains condamnent les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens
Emmy Awards à Los Angeles : des artistes lancent des appels pour une "Palestine libre"
Hannah Einbinder, Javier Bardem et Megan Stalter font des déclarations en faveur de la Palestine à la 77e cérémonie des Emmy Awards
trtafrikafr
Éruption du volcan Shinmoedake au Japon
trtafrikafr
Iran : deux officiers tués lors d'un déminage après la guerre avec Israël
Par
trtafrikafr
Colombie : arrestation d'un commanditaire présumé de l'attentat contre le sénateur Uribe
Des pays latino-américains condamnent les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens
Afficher plus
1x
00:00
00:00