Guerre mouvante au Sahel : le défi des groupes terroristes devenus une hydre à plusieurs têtes

L'année 2025 a été marquée par une nouvelle tournure de l'insécurité dans le Sahel. Les pays font désormais face à des groupes terroristes qui tentent de se substituer à l’État, dans une lutte décisive pour la légitimité et le contrôle local.