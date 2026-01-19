Comment la monnaie de la Zambie réécrit les règles de la souveraineté économique
Contrairement aux habitudes, le kwacha zambien ne s’est pas affaibli en fin d’année. Il s’est plutôt renforcé. Cette résilience vient d’une transformation basée sur 3 axes : production compétitive, exportations stratégiques et rigueur financière.
L'opération des États-Unis contre le Venezuela, révèle-t-elle la consolidation d'un nouvel ordre impérial ?
La raison derrière l'opération des États-Unis au Venezuela est aussi explicite que brutale : le pétrole, les ressources stratégiques et le contrôle géopolitique. Tout le reste ne sont que de simples prétextes.
Guerre mouvante au Sahel : le défi des groupes terroristes devenus une hydre à plusieurs têtes
L'année 2025 a été marquée par une nouvelle tournure de l'insécurité dans le Sahel. Les pays font désormais face à des groupes terroristes qui tentent de se substituer à l’État, dans une lutte décisive pour la légitimité et le contrôle local.
2025, l'année où la tenacité de la diplomatie turque a porté ses fruits
Alors que 2025 touche à sa fin, la diplomatie patiente de la Türkiye, l'expansion de son industrie de la défense et son autonomie stratégique l'ont positionnée comme une puissance pivot à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Eurasie.