FOCUS
Qui est IShowSpeed, la sensation d'Internet qui enflamme l'Afrique ?
L'Américain Darren Jason Watkins Junior, plus connu sous le nom IShowSpeed ou Speed, est l'un des Youtubeurs les plus suivis au monde. Il est en Afrique pour une tournée de 28 jours.
ACTUS
Qui était Raila Odinga, influente figure politique du Kenya, mort mercredi ?
Odinga animait ses meetings politiques avec beaucoup d'énergie dans une ambiance reggae. Fan du club d’Arsenal, il attribuait au football son sens de l'acceptation de la défaite. Un de ses enfants s’appelle Fidel, en hommage au leader cubain Castro.