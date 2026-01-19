| Français
Le grand dégel franco-algérien?
Le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nuñez, se rendra prochainement dans la capitale algérienne pour une visite cruciale. Objectif: panser les plaies de deux ans de rupture et relancer la coopération sécuritaire.
Des leaders de l'opposition camerounaise arrêtés avant l'annonce des résultats de la présidentielle
La Cour constitutionnelle doit annoncer lundi les résultats définitifs des élections mais les chefs de l'opposition ont mis en garde contre la falsification des résultats.
Panenka : la technique de penalty qui a privé le Marocain Diaz de la gloire de la CAN
Erdogan à Al Charaa : l'élimination totale du terrorisme est vitale pour la Syrie et la région
Le taux de naissance en Chine chute à son plus bas niveau depuis 1949
Espagne : un accident de train à grande vitesse fait au moins 39 morts et des dizaines de blessés
L'UE tiendra une réunion d'urgence après la menace de tarifs de Trump sur le Groenland
ONU : la reconstruction de Gaza dévastée est "une tâche colossale"
Après les violentes attaques israéliennes, Gaza est en ruines. L'ONU parle d'une "tâche colossale" pour la reconstruction et avertit que cela pourrait devenir une épreuve humanitaire.
L'armée nigériane nie les arrestations liées à un "complot de coup d'État" contre Tinubu
L'armée avait déclaré que 16 officiers avaient été arrêtés pour "des problèmes d'indiscipline".
Qui était Raila Odinga, influente figure politique du Kenya, mort mercredi ?
Odinga animait ses meetings politiques avec beaucoup d'énergie dans une ambiance reggae. Fan du club d’Arsenal, il attribuait au football son sens de l'acceptation de la défaite. Un de ses enfants s’appelle Fidel, en hommage au leader cubain Castro.
Somalie : sept terroristes d'al-Shebab tués dans l'attaque suicide de Mogadiscio
La Somalie lutte depuis le milieu des années 2000 contre le groupe terroriste al-Shebab.
