Qui est IShowSpeed, la sensation d'Internet qui enflamme l'Afrique ?
L'Américain Darren Jason Watkins Junior, plus connu sous le nom IShowSpeed ou Speed, est l'un des Youtubeurs les plus suivis au monde. Il est en Afrique pour une tournée de 28 jours.
Par Göktuğ Çalışkan
Kenya : le célèbre éléphant Craig, récemment mort, sera conservé et exposé à des fins éducatives
Le processus de préservation de la taxidermie restaurera la peau et les caractéristiques physiques de l'éléphant pour créer un montage réaliste, a déclaré l'organisme de protection de la faune.
Le Soudan organise une cérémonie marquant la récupération de 570 antiquités pillées
Les autorités ont précédemment déclaré que certains des objets volés avaient déjà été passés en contrebande au-delà des frontières, et que la localisation de la majorité des artefacts reste inconnue.
L'utilisation incontrôlée de suppléments de vitamine D peut provoquer une intoxication
"Un apport excessif peut entraîner des niveaux élevés de calcium, des dommages aux reins et des complications potentiellement mortelles", avertit un endocrinologue.
États-Unis : un exemplaire rare du BD Superman vendu pour 15 millions de dollars
Dans le secteur international de la bande dessinée, les exemplaires anciens et bien conservés constituent les pièces les plus difficiles à trouver, atteignant ainsi des prix très élevés sur le marché
Le Bénin célèbre sa culture avec la Journée du vodoun
Le gouvernement espère attirer jusqu'à un million de visiteurs à l'événement de cette année afin de consolider les efforts du président Patrice Talon en faveur du développement du tourisme.
