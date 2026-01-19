Sadio Mané et le Sénégal, sacrés champions d'Afrique pour la 2è fois
Le Sénégal est sacré champion d’Afrique des nations pour la deuxième fois ! Au terme d’une finale tendue et historique à Rabat, les Lions de la Teranga ont vaincu le Maroc (1-0) en prolongation, privant les hôtes de leur rêve de titre.
Le football érythréen va faire son retour sur la scène internationale après six ans d'absence
L'Érythrée n'a participé à aucun match international depuis qu'elle s'est retirée de la compétition pour la Coupe du monde et la Coupe des nations, les joueurs ayant régulièrement fait défection lors de leurs déplacements à l'étranger.
