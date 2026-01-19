| Français
Sadio Mané et le Sénégal, sacrés champions d'Afrique pour la 2è fois
Le Sénégal est sacré champion d’Afrique des nations pour la deuxième fois ! Au terme d’une finale tendue et historique à Rabat, les Lions de la Teranga ont vaincu le Maroc (1-0) en prolongation, privant les hôtes de leur rêve de titre.
Jordi Cruyff, fils de Johan, nommé directeur technique de l'Ajax Amsterdam
Dans un communiqué sur son site, l'Ajax précise que son contrat court jusqu'au 30 juin 2028.
Panenka : la technique de penalty qui a privé le Marocain Diaz de la gloire de la CAN
Erdogan à Al Charaa : l'élimination totale du terrorisme est vitale pour la Syrie et la région
Le taux de naissance en Chine chute à son plus bas niveau depuis 1949
Espagne : un accident de train à grande vitesse fait au moins 39 morts et des dizaines de blessés
L'UE tiendra une réunion d'urgence après la menace de tarifs de Trump sur le Groenland
CAN-2027: la CAF confirme l'organisation au Kenya, à la Tanzanie et à l'Ouganda
La CAN-2027 sera la première édition organisée en Afrique de l’Est depuis celle accueillie par l’Éthiopie en 1976.
La CAN 2025 devient la plus prolifique de l'histoire de la compétition
Les analystes affirment que le cap des 120 buts reflète un changement plus large dans le football africain, les joueurs devenant plus polyvalents sur le plan tactique et mieux préparés physiquement pour les tournois de la CAN.
Samuel Eto'o écope de quatre matchs de suspension pour sa conduite lors de la CAN
La commission disciplinaire de la CAF a également infligé à Eto'o une amende de 20 000 $, décision que la FECAFOOT a qualifiée de « sans justification explicite ».
CAN 2025: Le Burkina Faso limoge l'entraîneur Traoré et son staff après des résultats "decevants"
Le Burkina Faso licencie son sélectionneur Brama Traoré et tout son staff, suite à l'élimination de l'équipe de la Coupe d'Afrique des nations par le grand rival, la Côte d'Ivoire.
