MAGAZINES
Ce que l'obligation d'avoir une crèche sur le lieu de travail signifie pour la maternité au Kenya
La décision du gouvernement de sévir contre les lieux de travail qui contournent le soutien à la garde d'enfants légalement obligatoire marque un changement tardif, passant d'une promesse symbolique à la protection des droits des mères actives.
Ce que l'obligation d'avoir une crèche sur le lieu de travail signifie pour la maternité au Kenya
La décision du gouvernement de sévir contre les lieux de travail qui contournent le soutien à la garde d'enfants légalement obligatoire marque un changement tardif, passant d'une promesse symbolique à la protection des droits des mères actives.
A LA LOUPE
Fidan: la Türkiye s'oppose à "toute intervention militaire" contre l'Iran
"La confusion vient du fait que les difficultés économiques et autres que rencontrent les populations peuvent être perçues comme un soulèvement idéologique contre le régime ; en réalité, il s'agit d'une zone grise", explique Fidan.