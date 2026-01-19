| Français
TÜRKİYE
Erdogan à Al Charaa : l'élimination totale du terrorisme est vitale pour la Syrie et la région
Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue syrien Ahmad Al-Charaa ont discuté des relations bilatérales et des récents développements en Syrie.
Erdogan à Al Charaa : l'élimination totale du terrorisme est vitale pour la Syrie et la région
MAGAZINES
opinion
Trump invite Erdogan à rejoindre le conseil de paix pour Gaza en tant que membre fondateur
Le directeur de la communication de la Türkiye, Burhanettin Duran, a indiqué qu'une lettre d'invitation a été envoyée à Recep Tayyip Erdogan pour qu'il devienne membre fondateur du Conseil de la paix.
Trump invite Erdogan à rejoindre le conseil de paix pour Gaza en tant que membre fondateur
A LA LOUPE
Sous un ciel blanc : La neige apporte un espoir renouvelé dans toute la Türkiye en 2026
Sous un ciel blanc : La neige apporte un espoir renouvelé dans toute la Türkiye en 2026
La résistance aux médicaments compromet les progrès de la lutte contre le paludisme en Afrique
La résistance aux médicaments compromet les progrès de la lutte contre le paludisme en Afrique
La Türkiye s'engage à renforcer la coopération militaire avec les pays africains
La Türkiye s'engage à renforcer la coopération militaire avec les pays africains
L'écart de l'infertilité s'élargit derrière la tradition africaine des grandes familles
L'écart de l'infertilité s'élargit derrière la tradition africaine des grandes familles
Les États du Sahel en quête de souveraineté
Les États du Sahel en quête de souveraineté
Fidan : "Plus personne ne veut être pris en photo avec Netanyahu"
Le ministre turc des Affaires étrangères affirme que la politique de Netanyahu, responsable de morts et de destructions dans la région, a aliéné Israël.
Fidan : "Plus personne ne veut être pris en photo avec Netanyahu"
Fidan: la Türkiye s'oppose à "toute intervention militaire" contre l'Iran
"La confusion vient du fait que les difficultés économiques et autres que rencontrent les populations peuvent être perçues comme un soulèvement idéologique contre le régime ; en réalité, il s'agit d'une zone grise", explique Fidan.
Fidan: la Türkiye s'oppose à "toute intervention militaire" contre l'Iran
Hakan Fidan participe à des discussions en ligne sur la deuxième phase du plan de paix pour Gaza
Des discussions font suite à des réunions précédentes convoquées à Miami, en Floride, à la fin du mois de décembre 2025.
Hakan Fidan participe à des discussions en ligne sur la deuxième phase du plan de paix pour Gaza
La Türkiye met en garde contre toute ingérence étrangère en Iran et appelle à des solutions internes
Le porte-parole du parti AK, Omer Celik, a déclaré que les interventions, notamment celles d'Israël, pourraient entraîner des crises plus graves et une instabilité accrue dans toute la région.
La Türkiye met en garde contre toute ingérence étrangère en Iran et appelle à des solutions internes