Echos de Visa 4 MusicLe Festival Visa For Music s’est tenu du 19 au 22 novembre 2025 à Rabat avec la prestation remarquée de la Mozambicaine Selma Uamusse et du Mauritanien Daby Touré.
Mawndoé s’engage pour l’artRencontre avec l’artiste tchadien Célestin Mawndoé en marge du festival Visa For Music 2025 en novembre à Rabat au Maroc. L’ancien membre du groupe Yelen nous parle de son engagement social dans son pays.
Le charme du festival ZamaneLe Festival Zamane s’est tenu en novembre à M’hamid El Ghizlane, dans le sud-est du Maroc. Ce rendez-vous culturel met en valeur les musiques traditionnelles et les héritages culturels.
Tolonkè : Réjouissons-nousLe spectacle Tolon kè! (« Réjouissons-nous ») du chorégraphe burkinabè Serge-Aimé Coulibaly a été présenté lors du festival Dream City en octobre à Tunis.
Paralysie du sommeil Des personnes ont l'expérience d'une incapacité à bouger alors qu'elles sont endormies, avec l'impression de subir une attaque. Quelles sont les causes et la nature de la paralysie du sommeil ?
Grand Angle
Qui est Bernadin Gantin ?Qui était Bernadin Gantin, le Cardinal béninois dont l'aéroport de Cotonou porte le nom ? Le Cardinal est décédé en 2008 à Paris. Son nom Gantin signifie “arbre de fer” en langue fon.
Des toilettes en orÀ New-York, une vente aux enchères a mis en exergue un "pot de toilette" en or cédé à 12 millions de dollars. Symbole d’un monde où les écarts sont très grands.
Procès Bongo au GabonLes Co-accusés du procès Bongo au Gabon ont écopé des peines d'emprisonnement allant de 26 mois à 15 ans pour des crimes liés à la gestion des biens publics au sommet de l'État.
Entretien Faure - PoutineVladmir Poutine et Faure Gnassingbé se sont rencontrés à Moscou, à l'invitation du Kremlin. De quoi ont parlé les deux hommes d'État ?
CAF AwardsAux CAF Awards 2025, le Maroc rafle les deux premiers prix, "Footballeur africain de l'année" et "Joueuse de l'année". La cérémonie s'est tenue à Rabat.
Le Sénégal opte pour BoeingAir Senegal la compagnie aérienne nationale a officiellement annoncé son intention d'acquérir 11 boeing 737 Max 8 chez l'industriel américain. Ce qui suscite déjà plusieurs interrogations.
Focus
Voyager par avion en RDC ?Un Embraer ERJ-145 de Mwant Jet a fini hors piste à l’atterrissage à Kolwezi, sans faire de victimes mais ravivant les inquiétudes sur la sécurité aérienne en RDC.
Togo : le défi du cotonEn 2023-2024, le Togo est classé 7eme en Afrique en terme de production du coton. Le gouvernement a promis de porter la production à 225 000 tonnes en 2025. Où en est cette promesse ?
Yacé clashe Miss universL'ambassadrice de la Côte d'Ivoire à Miss Univers Afrique-Océanie n'est plus liée à Miss Univers. Elle a annoncé sur ses réseaux, son retrait de cette compétition.
Le duo Diomaye - SonkoJusqu'où iront les divergences entre le Président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ? Les dissensions entre le duo de la présidentiel de 2024 au Sénégal semblent subsister.
Maroc : le FBI à la CAN 2025Une équipe du FBI était au Maroc pour s’informer sur la sécurité lors de la CAN 2025. Les policiers américains ont fait des partages d’informations avec les Marocains, en vue de la préparation pour la Coupe du Monde en juin aux États-Unis notamment.
Sonko saisit la cour suprêmeLe procureur a demandé à la Cour suprême de réviser le procès de 2023 ayant condamné Ousmane Sonko pour diffamation. Cette condamnation l’avait rendu inéligible à la présidentielle. Si la haute juridiction accepte, Sonko pourrait être rejugé.