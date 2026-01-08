RA'AYI
Dimokuradiyya ta dawo da ƙarfinta a Somalia bayan shekaru 56
Yankin Banadir na Somalia da ya hada da babban birnin Mogadishu, ya jefa kuri’a a ranar 25 ga Disamba a karon farko na yin zabe kai tsaye bayan shekaru 56.
AFCON 2025: Za a fara kwata final yayin da mai masaukin baƙi Morocco ke cikin tsaka-mai-wuya
Magoya bayan Maroko suna buƙatar su ga ƙasar da ke kan gaba a ƙwallon ƙafa a Afirka ta fitar da su kunya, amma ba su gamsu da irin wasan da ƙasar ta buga ba kawo yanzu a gasar ta Cin Kofin Afirka da ke gudana.
Gasar AFCON 2025
Barawo ya maƙale a cikin bututun hayaki na kicin a Indiya
Barawo ya maƙale a cikin bututun hayaki na kicin a Indiya
Me ya sa naman Kare yake da daraja a wajen wasu jama’ar jihar Filato?
Me ya sa naman Kare yake da daraja a wajen wasu jama’ar jihar Filato?
Yadda sabuwar dokar harajin Nijeriya za ta shafe ku
Yadda sabuwar dokar harajin Nijeriya za ta shafe ku
‘Na sadaukar da wannan kwallo ga mahaifiyata’
‘Na sadaukar da wannan kwallo ga mahaifiyata’
