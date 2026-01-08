| Hausa
An kashe ɗansanda a kusa da Tehran yayin da zanga-zanga kan matsin rayuwa ta mamaye ƙasar Iran
Tun watan da ya gabata zanga-zanga ta mamaye ƙasar Iran saboda tsanantar lalacewar tattalin arziki.
Abin da ya sa ya kamata Afirka ta damu kan samamen da Amurka ta kai Venezuela
Kenya na jimamin mutuwar toron giwa mai babban haure, da ya shekara 54 a duniya
Me zai faru ga takunkuman da Amurka ta sanya wa Venezuela bayan ta ɗauke Maduro
An sayar da kifi mai nauyin kilogiram 240 a kan Naira biliyan 4.5 ($3.2m) a Japan
An kama kifin nau’in bluefina tuna mai nauyin kilogiram 243 ne a gaɓar tekun Oma a arewa maso gabashin Japan, kuma wani kamfani Kiyomura Corp da ke cikin rukunin kantunan sayar abinci na Sushizanmai ne ya saye shi.
AFCON 2025: Za a fara kwata final yayin da mai masaukin baƙi Morocco ke cikin tsaka-mai-wuya
Magoya bayan Maroko suna buƙatar su ga ƙasar da ke kan gaba a ƙwallon ƙafa a Afirka ta fitar da su kunya, amma ba su gamsu da irin wasan da ƙasar ta buga ba kawo yanzu a gasar ta Cin Kofin Afirka da ke gudana.
Erdogan da Anwar na son ƙarfafa alaƙar Turkiyya da Malaysia tare da fifita fannin tsaro
Shugabannin biyu sun yaba wa kamannin juna da ƙarfin fasahar ƙere-ƙerensu a yayin da Ankara da Kuala Lumpur ke zurfafa dabaru da dangantar tattalin arziki.
Trump ya sanya hannu kan takardar neman cire Amurka daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na MDD
Fadar White House ta bayyana cewa akwai kungiyoyi 66 da Amurka za ta fita daga zama mamba a karkashin takardun da Trump ya sanya wa hannu, daga ciki akwai 35 da ba na MDD ba da kuma 31 a ke karkashin MDD.
Shugaban Rundunar Sojin Iran ya yi barazanar mayar da martani ga Trump da Netanyahu
Shugaban ƙasar Jamhuriyar Tsakiyar Afirka Touadera ya samu nasarar yin wa’adi na uku
Kotun Kolin Guinea ta tabbatar da Doumbouya a matsayin wanda ya lashe zaben kasar
Benin da Nijar sun kori jakadun juna a matakin ramuwar gayya
DRC ta zargi Rwanda da kashe fararen-hula fiye da 1,500 a wata ɗaya da ya gabata
Barawo ya maƙale a cikin bututun hayaki na kicin a Indiya
00:45
Me ya sa naman Kare yake da daraja a wajen wasu jama’ar jihar Filato?
04:52
Yadda sabuwar dokar harajin Nijeriya za ta shafe ku
08:14
‘Na sadaukar da wannan kwallo ga mahaifiyata’
00:56
Abin da bincike ya gano na musabbabin annobar cutar ƙoda a Jihar Yobe
Yadda Gasar AFCON za ta zama bukukuwan al'adun Afirka a Morocco
Wani ɗan Nijeriya, Fado the Great yana ƙoƙarin maido da tashen wasan tsafi
Ci gaban Afirka ya dogara ne kan al’ummarta mazauna ƙasashen waje ba wai a tallafi ba
Tunawa da gwarzon Daular Usmaniyya Fahreddin Pasha, jarumin da ya kare birnin Madina
Labaranmu Na Yau, 8 ga Janairun 2026
05:08
Ma'anar kuɗi da sauye-sauyen da ya samu a Tarihi
11:14
Abin da ya sa jam'iyyar PDP ta mika wa kudancin Nijeriya takarar shugaban kasa a zaben 2027
08:26
Me sunanka ke cewa game da ƙaddararka?
09:09
Shin, kun san cewa Amurka tana da cibiyoyi da sansanonin soji birjik a yankin Gabas ta Tsakiya?
04:23
