AFCON 2025: Za a fara kwata final yayin da mai masaukin baƙi Morocco ke cikin tsaka-mai-wuya
Magoya bayan Maroko suna buƙatar su ga ƙasar da ke kan gaba a ƙwallon ƙafa a Afirka ta fitar da su kunya, amma ba su gamsu da irin wasan da ƙasar ta buga ba kawo yanzu a gasar ta Cin Kofin Afirka da ke gudana.
OPINION
Nijeriya da Tunisia za su ɓarje gumi a wasansu na biyu na Gasar AFCON 2025
Kowanne cikin Nijeriya da Tunisia ya ci wasansa na farko, don haka a maraicen Asabar kowa zai yi ƙoƙarin samun nasara a wasa na biyu don wucewa zagaye na gaba a Rukunin C.