| Hausa
AFCON 2025

AFCON 2025: Za a fara kwata final yayin da mai masaukin baƙi Morocco ke cikin tsaka-mai-wuya
Magoya bayan Maroko suna buƙatar su ga ƙasar da ke kan gaba a ƙwallon ƙafa a Afirka ta fitar da su kunya, amma ba su gamsu da irin wasan da ƙasar ta buga ba kawo yanzu a gasar ta Cin Kofin Afirka da ke gudana.
OPINION
Tawagar Super Eagles ta bayyana lallasa Mozambique da 'nasara mai kyau'
Mozambique ta gaza yin wani katabus, inda masu tsaron baya na Nijeriya suka yi maganin manyan ‘yan wasa irin su Geny Catamo.
Eric Chelle: An zaɓi kocin Nijeriya a matsayin gwarzon koci a zagayen rukuni na AFCON 2025
Daga tawagar Super Eagles ta Nijeriya, Ademola Lookman aka zaɓa a matsayin ɗanwasan tsakiya mai kai hari daga gefen hagu. Lookman ya ci ƙwallo 2 a wasanni 3 da ya buga zuwa yanzu.
Yadda Tanzania ta tsallaka gaba da maki biyu kacal a gasar AFCON 2025
Tamkar almara, tawagar "Taifa Stars" ta Tanzania ta tsallaka zagayen 'yan-16 duk da cewa maki biyu kacal ta samu a Rukunin C, inda a yanzu za fuskanci Maroko mai masaukin baƙi.
AFCON 2025: Za a fara wasannin ƙarshe na matakin rukuni don tantance ƙasashe 16 masu tsallakawa gaba
Tuni tawagogi uku suka riga suka samu wucewa zagayen 'yan-16, bayan lashe wasanninsu biyu na farko. Wato Nijeriya, Masar, da Aljeriya.
AFCON 2025: Osimhen da Mane sun ci ƙwallo, yayin da Nijeriya ta yi nasara, Senegal ta yi kunnen doki
Nijeriya ta ci Tunisiya 3-2 inda ta samu gurbin shiga zagaye na biyu na ƙasashe 16.
