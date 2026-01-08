|
An kama tsohon Ministan Kudi na Ghana Ken Ofori-Atta a Amurka
Wata sanarwa da tawagar lauyoyin Ken Ofori-Atta ta fitar ranar Laraba da daddare, ta ce lauyoyinsa a Amurka suna tuntuɓar hukumar ICE kuma suna za rai za a warware matsalar cikin gaggawa.
DOGWAYEN MAƘALOLI
Kenya na jimamin mutuwar toron giwa mai babban haure, da ya shekara 54 a duniya
Hamshaƙin toron giwan da ake kira Craig ya mutu ranar Asabar a gandun daji na Amboseli National Park a gabashin Kenya.
Dimokuradiyya ta dawo da ƙarfinta a Somalia bayan shekaru 56
Yadda bijire wa magunguna ke sake taɓarɓarar da ƙoƙarin kawar da cutar malaria a Afirka
Shirin Masaki: Yadda Jihar Jigawa ta Nijeriya ta shawo kan matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki
Rashin haihuwa na cin dunduniyar al'adar tara iyali da yawa a Afirka
Trump ya ƙara Nijeriya da ƙasashen Afirka 12 a jerin waɗanda za su biya $15,000 na bizar Amurka
Gwamnatin Amurka ta ninka yawan ƙasashen da ta sanya wa 'yan ƙasarsu dole su biya kuɗin aijiya ya kai har $15,000 na samun bizar shiga kasar
An daƙile yunƙurin kifar da gwamnatin Traore na Burkina Faso Traore: minista
Ministan tsaro Burkina Faso ya zargi tsohon shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar Laftanar Kanar Paul-Henri Sandaogo Damiba da kitsa yuƙurin juyin mulkin.
An gano wani bam da bai fashe ba a Jihar Neja
Rundunar ‘yansandan Jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Nijeriya ta ce ta gano wani bam da bai fashe ba a ƙauyen Zugurma na ƙaramar hukumar Mashegu.
Dakarun Nijeriya sun kubutar da wani Kanal mai ritaya da aka yi garkuwa da shi a jihar Filato
An yin garkuwa da babban jami'in mai ritaya a safiyar ranar 5 ga Janairun 2026 da misalin ƙarfe 00:45 daga gidansa da ke daura da Cocin Salvation Army da ke kan titin Rukuba, karamar hukumar Bassa.
Tawagar Super Eagles ta bayyana lallasa Mozambique da 'nasara mai kyau'
Mozambique ta gaza yin wani katabus, inda masu tsaron baya na Nijeriya suka yi maganin manyan ‘yan wasa irin su Geny Catamo.
