Ƙwararru sun yi gargaɗi cewa matakin soji da Amurka ta ɗauka a kan Venezuela zai dasa wata ɗamba ta far wa duk wani shugaban ƙasa a duniya da ba ya shiri da Shugaban Amurka Donald Trump.
Hamshaƙin toron giwan da ake kira Craig ya mutu ranar Asabar a gandun daji na Amboseli National Park a gabashin Kenya.
Bayan sace Maduro da kuma alƙawarin Washington na cin gajiyar man Venezuela, makomar takunkumin Amurka za ta yi muni. Amma shin 'yan Venezuela za su ga sassaucin tattalin arziki, ko kuma kamfanonin Amurka za su zama manyan masu cin gajiyar hakan?
Sakamakon binciken ya ce ba komai ne ke haifar da annobar cutar ƙodar ba face gurbatar sinadarin dalma, ko ɓurɓushin ƙarafa da ke gurɓata ruwan da mutanen yankin ke sha.
Makusantan Gwamna Abba da ke kan gaba wurin kiraye-kirayen sun hada da babban jami’in tsare-tsare da karbar baki na gwamna, Abdullahi Ibrahim Rogo da kakakin gwamnan Sanusi Bature Dawakin Tofa da shugaban majalisar dokokin jihar Kano Jibril Falgore.
