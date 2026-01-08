| Hausa
Ministocin sun yaba da kokarin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya, musamman UNRWA, da kuma kungiyoyin agaji na kasa da kasa, saboda ci gaba da bayar da agaji a karkashin abin da suka bayyana a matsayin yanayi mai matukar wahala da rikitarwa.
Rundunar hadakar soji da Saudiyya ke jagoranta ta kai hari kan 'yan-awaren STC da UAE ke goyon baya a Yemen
Kimanin ‘yan ta’adda 41 na da alaka da rikicin da ya afku a ranar Litinin a lardin Yalova kuma suna shirin kai irin wadannan hare-hare a Istanbul a lokacin bukukuwan Sabuwar Shekara, in ji mahukunta.
Trump na goyon bayan Netanyahu kan tattaunawa game da Gaza, amma ya ce Amurka da Isra’ila ba su cim ma yarjejeniya game da Gaɓar Yamma ba a yayin da ake matsa lamba kan tsagaita wuta.
Abu Ubaida da kulluma fuskarsa ke rufe kuma ba kasafai ake ganinsa a bainar jama'a ba, shi ne wanda aka fi jin muryarsa a duk tsawon lokacin da aka shafe ana yaƙi, inda yake yawan aika saƙonnin da ke isa ga al'ummar duniya.
