Turkiyya da wasu ƙasashe bakwai suna matsa wa Isra'ila lamba don ɗage takunkuman hana Gaza tallafi
Ministocin sun yaba da kokarin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya, musamman UNRWA, da kuma kungiyoyin agaji na kasa da kasa, saboda ci gaba da bayar da agaji a karkashin abin da suka bayyana a matsayin yanayi mai matukar wahala da rikitarwa.
RA'AYI
Yaƙin Sudan: Maye gurbin UAE da Turkiyya na iya ƙarfafa ƙoƙarin ƙasashe na samar da zaman lafiya
Dole ne kasashen duniya su dauki matakan da suka dace don kubutar da Sudan da jama’arta daga RSF da masu goya musu baya na kasashen waje.
Hamas ta ce harin Isra'ila ya kashe babban mai magana da yawunta a lokutan yaƙi, Abu Ubaida
Abu Ubaida da kulluma fuskarsa ke rufe kuma ba kasafai ake ganinsa a bainar jama'a ba, shi ne wanda aka fi jin muryarsa a duk tsawon lokacin da aka shafe ana yaƙi, inda yake yawan aika saƙonnin da ke isa ga al'ummar duniya.