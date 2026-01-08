Warwara
Me zai faru ga takunkuman da Amurka ta sanya wa Venezuela bayan ta ɗauke Maduro
Bayan sace Maduro da kuma alƙawarin Washington na cin gajiyar man Venezuela, makomar takunkumin Amurka za ta yi muni. Amma shin 'yan Venezuela za su ga sassaucin tattalin arziki, ko kuma kamfanonin Amurka za su zama manyan masu cin gajiyar hakan?
Siyasar Kano: Shin Kwankwaso ne zai tura Gwamna Abba Jam'iyyar APC ko kuwa gaban kansa yake son yi?
Makusantan Gwamna Abba da ke kan gaba wurin kiraye-kirayen sun hada da babban jami’in tsare-tsare da karbar baki na gwamna, Abdullahi Ibrahim Rogo da kakakin gwamnan Sanusi Bature Dawakin Tofa da shugaban majalisar dokokin jihar Kano Jibril Falgore.
BAYAN FAGE
Marubutanmu
Auren dole ya zama ruwan dare a wasu yankunan Afirka a yayinda talauci, camfi, rikicin sauyin yanayi da sakacin aiki da doka ke danne dokokin kariya, wanda ke jafa miliyoyin mata cikin zaman aure ala tilas da ke zuwa da munanan sakamamako a rayuwa.