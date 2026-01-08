| Hausa
KARIN HASKE
Abin da ya sa ya kamata Afirka ta damu kan samamen da Amurka ta kai Venezuela
Warwara
Kenya na jimamin mutuwar toron giwa mai babban haure, da ya shekara 54 a duniya
Me zai faru ga takunkuman da Amurka ta sanya wa Venezuela bayan ta ɗauke Maduro
Abin da bincike ya gano na musabbabin annobar cutar ƙoda a Jihar Yobe
Siyasar Kano: Shin Kwankwaso ne zai tura Gwamna Abba Jam'iyyar APC ko kuwa gaban kansa yake son yi?
Waiwaye kan 2025: Shekarar kisan ƙare dangi a Gaza da sauran yaƙe-yaƙe a duniya
BAYAN FAGE
Yadda bijire wa magunguna ke sake taɓarɓarar da ƙoƙarin kawar da cutar malaria a Afirka
Shirin Masaki: Yadda Jihar Jigawa ta Nijeriya ta shawo kan matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki
Rashin haihuwa na cin dunduniyar al'adar tara iyali da yawa a Afirka
Yadda Gasar AFCON za ta zama bukukuwan al'adun Afirka a Morocco
Yadda Afirka ta zama nahiya mafi fama da kaɗaici a duniya
Garin da yake shafe kwana 66 a cikin dare babu hasken rana
Saɓanin da ya kunno kai tsakanin Majalisar Dattijan Nijeriya da Shugaba Tinubu kan janye 'yansanda
Duniyar dijital: Yadda annobar son waya da komfuta ke hana yara jin daɗin ƙuruciya da samun kulawa
‘Mummunan yanayi’: Duba ga tsarin kula da lafiya na Sudan da ke taɓarɓarewa
Manyan ƙere-ƙeren fasaha na Afirka da suka yi tasiri a duniya
Marubutanmu
Mazhun Idris
AFCON: Jerin 'yan wasan Afirka da za su ƙaurace wa Gasar Firimiya
Me ya sa dokoki ke gaza bayar da kariya ga matan da ake yi wa auren wuri kuma na dole