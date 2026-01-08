RA'AYI
Me ya sa ƙasashe ke rige-rigen gina cibiyar nukiliya a Duniyar Wata?
Amurka, China da Rasha na ƙoƙarin kafa cibiyoyin nukiliya a sararin Duniyar Wata, suna alƙawarin gudanar da ayyukan neman albarkatun ƙasa da ma mazaunin ɗan'adam na dindindin a can.
Kwastam ta kama kwantena 20 da aka karkatar da su ɗauke da kayan N769.5m a yankin Kano-Jigawa
Da yake jawabi a wani taron manema labarai a ƙarshen mako a Kano, Shugaban Hukumar Kwastam, Bashir Adeniyi ya ce ƙwacen ya biyo bayan ayyukan leƙen asiri da aka gudanar ne a cikin rubu’i na biyu da na huɗu na shekarar 2025.