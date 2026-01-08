| Hausa
KASUWANCI
Trump ya ce Amurka za ta karɓi gangar ɗanyen mai miliyan 50 daga Venezuela
Donald Trump ya ce za su karbi ganga miliyan 30 zuwa 50 na danyen mai daga Venezuela a karkashin sabuwar yarjejeniyar da aka kulla.
Trump ya ce Amurka za ta karɓi gangar ɗanyen mai miliyan 50 daga Venezuela
RA'AYI
opinion
Kamfanin Dangote ya yi watsi da ikirarin rufe matatar mansa
A sanarwar da kamfanin ya fitar ranar Litinin, ya ce matatar na ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da wani tsaiko ba, kana ya ba da tabbacin samar da man Premium Motor Spirit (PMS) lita miliyan 50 a kowace rana.
Kamfanin Dangote ya yi watsi da ikirarin rufe matatar mansa
Filin jirgin saman Sabiha Gokcen na Istanbul ya karɓi fasinja fiye da miliyan 44 a cikin wata 11
A shekarar 2023, filin jirgin saman ya karɓi fasinja miliyan 33.7 tsakanin watannin Janairu zuwa Nuwamba.
Filin jirgin saman Sabiha Gokcen na Istanbul ya karɓi fasinja fiye da miliyan 44 a cikin wata 11
Kwastam ta kama kwantena 20 da aka karkatar da su ɗauke da kayan N769.5m a yankin Kano-Jigawa
Da yake jawabi a wani taron manema labarai a ƙarshen mako a Kano, Shugaban Hukumar Kwastam, Bashir Adeniyi ya ce ƙwacen ya biyo bayan ayyukan leƙen asiri da aka gudanar ne a cikin rubu’i na biyu da na huɗu na shekarar 2025.
Kwastam ta kama kwantena 20 da aka karkatar da su ɗauke da kayan N769.5m a yankin Kano-Jigawa
Shugaban Nijeriya Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2026 na Naira tiriliyan 58.47
Shugaban Nijeriya na gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2026: Naira Tiriliyan 58.47 a Gaban Majalisar Dokoki
Shugaban Nijeriya Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2026 na Naira tiriliyan 58.47