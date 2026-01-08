| Hausa
Turkiyya ta fara gina tashar ayyukan sararin samaniya a Somalia: Minista
Tashar za ta yi aiki da fannin sararin samaniya na duniya, don kawo wa Turkiyya kudin shiga, yayin da za ta taimaka wajen habakar tattalin arzikin Somaliya, in ji Ministan Kasuwanci da Fasaha Mehmet Fatih Kacir.
Jirgin sama jannati mai zagaye sararin samaniya na farko da aka ƙera a Turkiyya zai fara aiki
Shirin FGN-TUG-S01 na Kamfanin Fergani Space zai harba jirgin sama jannati na farko da ake ƙera mai amfani da fetur da gas zuwa sararin duniya.
Butum-butumin NASA ya ɗauki yadda aka yi walƙiya a duniyar Mars a lamarin da ba a taɓa gani ba
Masana sun dade suna muhawara kan ko ana iya samun fitar wutar lantarki a cikin yanayin Mars mai ƙura da ba a san shi sosai ba — amma samun shaidar ya kasance mai wuya.
Gwamnatin Nijeriya ta ƙaddamar da tallafin jarin N50m ga ɗalibai a fannin ƙirƙire-ƙirƙire
Shirin zai taimaka wajen gano da horar da matasa manyan gobe ‘yan Nijeriya tare da samar da hanyar tallafawa ƙirƙire-ƙirƙirensu masu mahimmaci a fannonin Kimiyya da Fasaha da Injiniyanci da Lissafi da kuma Kimiyyar Lafiya wato (STEMM).
Turkiyya za ta mika wa dakarunta tankar yaki ta Altay da aka samar da yawa a karon farko
Shugaba Erdogan zai halarci bikin mika tankokin yaki na Altay, wani babban mataki a burin Turkiyya na dogaro da kai a fannin kayan soji.
