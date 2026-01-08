UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Yadda 'nadamar zalunci' ke janyo rushewar lafiyar ƙwaƙwalwa a rundunar sojin Isra’ila
Kokarin kashe kai na kara yawa kuma dubunnai na neman taimakon kula da kwakwalwa, masana halayyar dan adam sun ce rundunar sojin Isra’ila na rushewa saboda tuna kisan kiyashin Gaza, kuma wannan alhaki zai yi tasiri a al’ummar Isra’ila tsawon shekaru.
Mali: Yadda Bamako ke ƙoƙarin sake ƙwace iko da zinarinta
Bayan yi wa dokokin haƙar ma’adinanta garambawul, Mali ta sake ƙwace iko da tattalin arziƙinta. Bamako ta samu nasara a kan kamfanin Barrick Gold, wanda hakan ya ƙarfafa wa Burkina Faso da Nijar gwiwa don su sake fasalin mu’amalarsu da ƙasashen Yamma