Dimokuradiyya ta dawo da ƙarfinta a Somalia bayan shekaru 56
Yankin Banadir na Somalia da ya hada da babban birnin Mogadishu, ya jefa kuri’a a ranar 25 ga Disamba a karon farko na yin zabe kai tsaye bayan shekaru 56.
AFCON 2025: Nazari kan ƙasashen da za su iya zama zakaru
Daga 21 ga Disamba, Manyan ƙasashen Afirka a fagen ƙwallo, kamar Morocco, Senegal, Ivory Coast, Egypt, Kamaru, Nijeriya, da Algeria za su fafata don neman ɗaga Kofin Ƙasashen Afirka.
Yadda 'nadamar zalunci' ke janyo rushewar lafiyar ƙwaƙwalwa a rundunar sojin Isra’ila
Kokarin kashe kai na kara yawa kuma dubunnai na neman taimakon kula da kwakwalwa, masana halayyar dan adam sun ce rundunar sojin Isra’ila na rushewa saboda tuna kisan kiyashin Gaza, kuma wannan alhaki zai yi tasiri a al’ummar Isra’ila tsawon shekaru.
Mali: Yadda Bamako ke ƙoƙarin sake ƙwace iko da zinarinta
Bayan yi wa dokokin haƙar ma’adinanta garambawul, Mali ta sake ƙwace iko da tattalin arziƙinta. Bamako ta samu nasara a kan kamfanin Barrick Gold, wanda hakan ya ƙarfafa wa Burkina Faso da Nijar gwiwa don su sake fasalin mu’amalarsu da ƙasashen Yamma
Djibouti: Ƙaramar ƙasar Afirka mai girman ikon diflomasiyya
A yankin kusurwar Afrika, inda illar ƙarancin tsaro da rikici ta munana, ikon Djibouti na sasantawa ya samar da damarmakin tattaunawa, da tabbatar da dangantakar ƙasashen duniya cikin daidaito.
