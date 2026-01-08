| Hausa
RAYUWA
Kenya na jimamin mutuwar toron giwa mai babban haure, da ya shekara 54 a duniya
Hamshaƙin toron giwan da ake kira Craig ya mutu ranar Asabar a gandun daji na Amboseli National Park a gabashin Kenya.
Kenya na jimamin mutuwar toron giwa mai babban haure, da ya shekara 54 a duniya
OPINION
opinion
Abubuwa 5 game da mai jiran Man United ta ci wasa 5 a jere, wanda ya kwana 452 ba aski
Mai jiran Man United ta ci wasa 5 a jere ya ƙare shekarar 2025 babu aski, kuma ya cika kwana 452 da suma.
Abubuwa 5 game da mai jiran Man United ta ci wasa 5 a jere, wanda ya kwana 452 ba aski
Abin da bincike ya gano na musabbabin annobar cutar ƙoda a Jihar Yobe
Sakamakon binciken ya ce ba komai ne ke haifar da annobar cutar ƙodar ba face gurbatar sinadarin dalma, ko ɓurɓushin ƙarafa da ke gurɓata ruwan da mutanen yankin ke sha.
Abin da bincike ya gano na musabbabin annobar cutar ƙoda a Jihar Yobe
Gobara ta ƙona Masallacin Shitta-Bey da ke Lagos wanda ke da alaƙa da Daular Usmaniyya ta Turkiyya
Wata gobara mai ban-ala'jabi da ta lalata wani yanki na masallacin Shitta-Bey na iyalan Animashaun da ke birnin Lagos, wanda ke da alaƙa da Daular Turkiyya.
Gobara ta ƙona Masallacin Shitta-Bey da ke Lagos wanda ke da alaƙa da Daular Usmaniyya ta Turkiyya
An karrama 'yar sandar da ta ƙi karɓar cin hancin dala 50,000 a Zambiya
Hukumar Yaƙi da Cin Hanci da Rashawa ta Zambia (ACC) ta karrama wata 'yarsanda da ta ƙi karɓar cin hancin dala 50,000 daga wani da ake zargi da yin fasa-kwauri da tsabar kuɗi mai yawa a babban filin jirgin saman Lusaka, babban birnin ƙasar.
An karrama 'yar sandar da ta ƙi karɓar cin hancin dala 50,000 a Zambiya
Waiwaye kan 2025: Shekarar kisan ƙare dangi a Gaza da sauran yaƙe-yaƙe a duniya
A yayin da kisan Falasɗinawa da Isra'ila ke yi ya mamaye kanun labarai, an kuma ga yadda duniya ta fuskanci tashe-tashen hankula a wasu yankunan.
Waiwaye kan 2025: Shekarar kisan ƙare dangi a Gaza da sauran yaƙe-yaƙe a duniya