Kiristoci Falasɗinawa sun gudanar da bukukuwan Kirsimeti a Gaza da Gaɓar Yamma
Falasɗinawa mabiya addinin Kirista sun gudanar da bikin Kirsimeti a karon farko tun 7 ga Oktoban 2023, lamarin da ya sa aka dakatar da bikin saboda hare-haren Isra’ila a Gaza da Gaɓar Yamma.
An karrama 'yar sandar da ta ƙi karɓar cin hancin dala 50,000 a Zambiya
Hukumar Yaƙi da Cin Hanci da Rashawa ta Zambia (ACC) ta karrama wata 'yarsanda da ta ƙi karɓar cin hancin dala 50,000 daga wani da ake zargi da yin fasa-kwauri da tsabar kuɗi mai yawa a babban filin jirgin saman Lusaka, babban birnin ƙasar.