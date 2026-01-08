|
Hausa
|
Hausa
SIYASA
TURKIYYA
NIJERIYA
PODCAST
WASANNI
KARIN HASKE
RA'AYI
An kashe ɗansanda a kusa da Tehran yayin da zanga-zanga kan matsin rayuwa ta mamaye ƙasar Iran
Tun watan da ya gabata zanga-zanga ta mamaye ƙasar Iran saboda tsanantar lalacewar tattalin arziki.
RA'AYI
Dimokuradiyya ta dawo da ƙarfinta a Somalia bayan shekaru 56
Yankin Banadir na Somalia da ya hada da babban birnin Mogadishu, ya jefa kuri’a a ranar 25 ga Disamba a karon farko na yin zabe kai tsaye bayan shekaru 56.
Yadda 'nadamar zalunci' ke janyo rushewar lafiyar ƙwaƙwalwa a rundunar sojin Isra’ila
Djibouti: Ƙaramar ƙasar Afirka mai girman ikon diflomasiyya
Yaƙin Sudan: Maye gurbin UAE da Turkiyya na iya ƙarfafa ƙoƙarin ƙasashe na samar da zaman lafiya
Kafafen watsa labaran Afirka: Abokan kawo ci gaba da ake mantawa da su
Dimokuradiyya ta dawo da ƙarfinta a Somalia bayan shekaru 56
Yankin Banadir na Somalia da ya hada da babban birnin Mogadishu, ya jefa kuri’a a ranar 25 ga Disamba a karon farko na yin zabe kai tsaye bayan shekaru 56.
Yadda 'nadamar zalunci' ke janyo rushewar lafiyar ƙwaƙwalwa a rundunar sojin Isra’ila
Djibouti: Ƙaramar ƙasar Afirka mai girman ikon diflomasiyya
Yaƙin Sudan: Maye gurbin UAE da Turkiyya na iya ƙarfafa ƙoƙarin ƙasashe na samar da zaman lafiya
Kafafen watsa labaran Afirka: Abokan kawo ci gaba da ake mantawa da su
An kama tsohon Ministan Kudi na Ghana Ken Ofori-Atta a Amurka
Wata sanarwa da tawagar lauyoyin Ken Ofori-Atta ta fitar ranar Laraba da daddare, ta ce lauyoyinsa a Amurka suna tuntuɓar hukumar ICE kuma suna za rai za a warware matsalar cikin gaggawa.
Abin da ya sa ya kamata Afirka ta damu kan samamen da Amurka ta kai Venezuela
Ƙwararru sun yi gargaɗi cewa matakin soji da Amurka ta ɗauka a kan Venezuela zai dasa wata ɗamba ta far wa duk wani shugaban ƙasa a duniya da ba ya shiri da Shugaban Amurka Donald Trump.
Me zai faru ga takunkuman da Amurka ta sanya wa Venezuela bayan ta ɗauke Maduro
Waiwaye kan 2025: Shekarar kisan ƙare dangi a Gaza da sauran yaƙe-yaƙe a duniya
Shugaban Rundunar Sojin Iran ya yi barazanar mayar da martani ga Trump da Netanyahu
Zan-zangar matsin tattalin arziki a Iran ta janyo hankulan kasashen duniya, ciki har da shugabannin kasashe abokan hamayya, Isra’ila da Amurka, wanda ya tilasta wa sojoji mayar da martani.
Trump ya ce Amurka za ta karɓi gangar ɗanyen mai miliyan 50 daga Venezuela
Donald Trump ya ce za su karbi ganga miliyan 30 zuwa 50 na danyen mai daga Venezuela a karkashin sabuwar yarjejeniyar da aka kulla.
Shugaban ƙasar Jamhuriyar Tsakiyar Afirka Touadera ya samu nasarar yin wa’adi na uku
Hukumar zaɓe ta ce Faustin-Archange Touadera ya samu kashi 76.15 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa a zaɓen watan jiya.
Dimokuradiyya ta dawo da ƙarfinta a Somalia bayan shekaru 56
Yankin Banadir na Somalia da ya hada da babban birnin Mogadishu, ya jefa kuri’a a ranar 25 ga Disamba a karon farko na yin zabe kai tsaye bayan shekaru 56.
Yadda 'nadamar zalunci' ke janyo rushewar lafiyar ƙwaƙwalwa a rundunar sojin Isra’ila
Djibouti: Ƙaramar ƙasar Afirka mai girman ikon diflomasiyya
Yaƙin Sudan: Maye gurbin UAE da Turkiyya na iya ƙarfafa ƙoƙarin ƙasashe na samar da zaman lafiya
Kafafen watsa labaran Afirka: Abokan kawo ci gaba da ake mantawa da su
Dimokuradiyya ta dawo da ƙarfinta a Somalia bayan shekaru 56
Yankin Banadir na Somalia da ya hada da babban birnin Mogadishu, ya jefa kuri’a a ranar 25 ga Disamba a karon farko na yin zabe kai tsaye bayan shekaru 56.
Yadda 'nadamar zalunci' ke janyo rushewar lafiyar ƙwaƙwalwa a rundunar sojin Isra’ila
Djibouti: Ƙaramar ƙasar Afirka mai girman ikon diflomasiyya
Yaƙin Sudan: Maye gurbin UAE da Turkiyya na iya ƙarfafa ƙoƙarin ƙasashe na samar da zaman lafiya
Kafafen watsa labaran Afirka: Abokan kawo ci gaba da ake mantawa da su
Abin da ya sa ya kamata Afirka ta damu kan samamen da Amurka ta kai Venezuela
Ƙwararru sun yi gargaɗi cewa matakin soji da Amurka ta ɗauka a kan Venezuela zai dasa wata ɗamba ta far wa duk wani shugaban ƙasa a duniya da ba ya shiri da Shugaban Amurka Donald Trump.
Me zai faru ga takunkuman da Amurka ta sanya wa Venezuela bayan ta ɗauke Maduro
Waiwaye kan 2025: Shekarar kisan ƙare dangi a Gaza da sauran yaƙe-yaƙe a duniya
Loda Ƙari
1x
00:00
00:00