RA'AYI
Yaƙin Sudan: Maye gurbin UAE da Turkiyya na iya ƙarfafa ƙoƙarin ƙasashe na samar da zaman lafiya
Dole ne kasashen duniya su dauki matakan da suka dace don kubutar da Sudan da jama’arta daga RSF da masu goya musu baya na kasashen waje.
Turkiyya da wasu ƙasashe bakwai suna matsa wa Isra'ila lamba don ɗage takunkuman hana Gaza tallafi
Ministocin sun yaba da kokarin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya, musamman UNRWA, da kuma kungiyoyin agaji na kasa da kasa, saboda ci gaba da bayar da agaji a karkashin abin da suka bayyana a matsayin yanayi mai matukar wahala da rikitarwa.