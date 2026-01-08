| Hausa
Erdogan da Anwar na son ƙarfafa alaƙar Turkiyya da Malaysia tare da fifita fannin tsaro
Shugabannin biyu sun yaba wa kamannin juna da ƙarfin fasahar ƙere-ƙerensu a yayin da Ankara da Kuala Lumpur ke zurfafa dabaru da dangantar tattalin arziki.
Tunawa da gwarzon Daular Usmaniyya Fahreddin Pasha, jarumin da ya kare birnin Madina
Haɗakar al'adu: Girke-girken abincin Turkiyya da Nijeriya masu kamanceceniya
Masanin kimiyya na Turkiyya ya jagoranci 'yan sama jannati wajen gano sabbin duniyoyi
Erdogan ya yi kira da a dawo da Turkiyya ga shirin samar da F-35 da Amurka ke jagoranta
Karbar jiragen F-35 da Turkiyya ta yi wanda ta riga ta biya da kuma mayar da ita cikin shirin na da muhimmanci kuma ya zama dole do karfafa alaka da Amurka da NATO, Erdogan ya fada wa Bloomberg.
Turkiyya da wasu ƙasashe bakwai suna matsa wa Isra'ila lamba don ɗage takunkuman hana Gaza tallafi
Ministocin sun yaba da kokarin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya, musamman UNRWA, da kuma kungiyoyin agaji na kasa da kasa, saboda ci gaba da bayar da agaji a karkashin abin da suka bayyana a matsayin yanayi mai matukar wahala da rikitarwa.
Turkiyya za ta bai wa 'yan China izinin shiga kasar ba tare da biza ba
Daga ranar 2 ga Janairu, 'yan China za su samu damar zama a Turkiyya har tsawon kwana 90 ba tare biza ba, matakin da zai haɓaka yawon bude ido da cinikayya tsakanin kasashen biyu.
Dubban mutane sun yi gangami a Istanbul na goyon bayan Falasɗinawa
Gangamin wanda shugabannin addini da na ƙungiyoyin kare hakkin ɗan'adam suka jagoranta mai taken "Ba Za Mu Yi Shiru ba", wato “We Do Not Remain Silent” a Turancin Ingilishi, ya samu halartar ƙungiyoyi fiye da 400.
