Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
Turkiga ayaa gacan ka geysanaya in Soomaaliya ay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee laga sameeyo saldhigga ridista dayax-gacmeedyada ku wareega dhulka, iyadoo lagu maalgelinayo $6 bilyan si ay u noqoto marin istaraatiiji u ah hawada sare.
Dadaalka Turkiga: Sida diblomaasiyadda Erdogan ay u suurtagelisay xabbad-joojintii adkayd ee Qaza
Iyadoo ay jireen shaki iyo xabbad-joojinno fashilmay, ku soo biiridda go'aanka lahaa ee Turkiga ee wadahadallada oo ay taageerayeen diblomaasiyad shakhsi ah iyo saxnaan sirdoon, ayaa soo jeedin daciif ah u beddeshay heshiis la fulin karo.
Ciidamada Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo hawlgal ku dilay ugu yaraan 30 ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamada Soomaaliya, Uganda iyo kuwa Midowga Afrika (AU) ayaa Khamiistii dilay in ka badan 30 ka tirsan Al-Shabaab, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, kaddib hawlgal wadajir ah oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya, sida uu sheegay hawlgalka AUSSOM.
Wasiir Fidan oo sheegay in Turkigu ka soo horjeedo 'faragelin militari' oo lagula kaco Iiraan
Fidan ayaa sheegay inuu Iiraan ku boorriyay inay diblomaasiyad ku xalliso xiisadaha kala dhexeeya dalalka gobolka, isla markaana arrinta nukliyeerka ku wajahdo wadahadal, si meesha looga saaro caqabadaha culayska ku haya dhaqaalaha dalka.
Kulan looga hadlay xaaladda abaarta iyo cunto-yarida ee ka taagan dalka oo ku qabsoomay Muqdisho
Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Soomaaliya ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qaato go’aanno ku saleysan xog iyo caddeyn, si loo badbaadiyo nolosha loona xoojiyo isku-duwidda u dhexeysa hay’adaha dowladda iyo kuwa bini’aadantinimada.
Uganda oo loo dareeray cod-bixinta doorashooyinka iyo internetka oo hakad la geliyey
Goobaha codbixinta ee meelo badan ayaa weli furneyn saacado kaddib markii codbixintu la rabay inay bilaabato Khamiistii, iyadoo ku dhowaad 21.6 milyan oo cod-bixiyeyaal diiwaangashan la filayo inay dhiibtaan codkooda.
Madaxweyne Geelle oo qaabilay Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Yemen
Madaxweyne Xasan Sheekh oo codkiisa ka dhiibtay degamada Warta-nabadda
Soomaaliya oo ciidamo badan u diyaarisay amniga doorashada
Geerida Taliyaha Ciidanka ee Liibiya iyo shilka diyaaradeed ee Turkiga
Mexico City: Xildhibaanno Baarlamaanka dhexdiisa timaha isku jiiday
