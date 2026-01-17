| Somali
Cidna mar dambe ma rabto in lagu ag sawiro Netanyahu: Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Fidan
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay in siyaasadaha Netanyahu, oo sababay dhimasho iyo burbur baahsan oo ka dhacay gobolka, ay Israa’iil ka dhigeen mid go’doon gashay.
Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
TRT World Forum 2025 oo ka furmay Istanbul iyadoo lagu maamuusayo suxufiyiintii lagu dilay Qaza
Sawirro: Shacabka Falastiin iyo Israa’iil oo u riyaaqay heshiiska Qaza ee Xamaas iyo Israa'iil
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi oo safar taariikhi ah ku tegay Laascaanood
Booqashadan ayaa imaanaysa xilli dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay xoojinayso dadaallada lagu xaqiijinayo midnimada qaranka iyo ilaalinta wadajirka dhuleed ee Soomaaliya.
Ciidamada Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo hawlgal ku dilay ugu yaraan 30 ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamada Soomaaliya, Uganda iyo kuwa Midowga Afrika (AU) ayaa Khamiistii dilay in ka badan 30 ka tirsan Al-Shabaab, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, kaddib hawlgal wadajir ah oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya, sida uu sheegay hawlgalka AUSSOM.
Madaxweynaha Uganda Museveni oo hogaanka u hayya natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada dalkaas
Museveni ayaa wajahaya Bobi Wine oo 43 jir ah, oo ah horey u ahaa fannaan inta uusan ku soo biirin siyaasadda, isagoo ahaa musharraxii uu la tartamay doorashadii madaxtinimada ee 2021-dii.
Wasiir Fidan oo sheegay in Turkigu ka soo horjeedo 'faragelin militari' oo lagula kaco Iiraan
Fidan ayaa sheegay inuu Iiraan ku boorriyay inay diblomaasiyad ku xalliso xiisadaha kala dhexeeya dalalka gobolka, isla markaana arrinta nukliyeerka ku wajahdo wadahadal, si meesha looga saaro caqabadaha culayska ku haya dhaqaalaha dalka.
Soomaaliya waxaa haatan ka socda dhismaha saldhigga dayax-gacmeedka: Selçuk Bayraktar
Waxaa jira mararka qaarkood waxyaabo la yiraahdo “salaaman ku dhaafa”: Ra’iisul Wasaare Xamse
TRT waxay gudbisaa warar ku dhisan xaqiiqo xilli aragtidu marin-habawday: Erdogan
Madaxa Isgaarsiinta Madaxtooyada Turkiga, Duran oo ku baaqay nidaam caalami ah oo ku dhisan caddaalad, wadahadal, iyo amniga aadanaha
MW Erdogan oo cambaareeyay aamusnaanta caalamka ee ku aaddan falalka Israa’iil ee Qaza
Kulankii 9-aad ee TRT World Forum oo lagu wado inuu ka furmo Istanbul
HESHIISKA XABBAD-JOOJINTA QAZA: Maxaynu ka ognahay ilaa iyo hadda?
Gobolka Western Cape ee Koonfur Afrika oo dab ka kacay iyo biyo yari ba'an oo ka jirta
Soomaaliya oo burisay heshiisyadii ay la galeen UAE kuna eedeysay “faragelinta midnimadeeda dhuleed"
Dagaalka Suudaan: Boqolaal rayid ah oo ku barakacay rabshadihii ugu dambeeyay ee Koonfurta Kordofan
Venezuela oo sii deysay 'tiro badan' oo maxaabiis ah kadib qafaalashadii Maduro
Fidan oo ka qayb galay wadahadallo online ah oo ku saabsan wejiga labaad ee qorshaha nabadda Qaza
Geerida Muftiga Guud ee Haji Umer: Itoobiya oo ka tacsiyeyneysa 'aabbaha midnimada'
Erdogan iyo Anwar oo muujiyay xoojinta iskaashiga Turkiga & Malaysia, difaacuna u yahay udub-dhexaad
Turkiga oo Soomaaliya ka bilaabay dhismaha xarunta laga diro dayax-gacmeedyada hawada sare: Wasiir
Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga oo adkaysay awoodda nidaamka difaaca cirka ee dalka
MW Tinubu oo madax cusub u magacaabay Hay'adda Maamulka Shidaalka kadib iscasilaaddii madaxdii hore
Madaxweyne Geelle oo qaabilay Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Yemen
01:02
Madaxweyne Xasan Sheekh oo codkiisa ka dhiibtay degamada Warta-nabadda
00:52
Soomaaliya oo ciidamo badan u diyaarisay amniga doorashada
01:00
Geerida Taliyaha Ciidanka ee Liibiya iyo shilka diyaaradeed ee Turkiga
01:13
Mexico City: Xildhibaanno Baarlamaanka dhexdiisa timaha isku jiiday
00:29
Wararkii maanta oo kooban
03:37
Burburka Tamarta
08:10
Diin La-Dirirka: Falanqayn Taariikheed iyo Kororka Islaam Naceybka
07:55
Dagaalka Awoodda Macdanta Nadirka ah
08:53
Maaraynta Sawaxanka
05:51
Dowladda Suudaan oo dib ugu laabatay Khartoum kaddib dagaal qaatay muddo ka badan laba sano
Madaxweyne Xasan Sheekh oo u digay Israa’iil iyo Netanyahu: Soomaaliya lama kala goyn karo
Caalamka oo Israa’iil uga digay faragelinta Soomaaliya
Maamulka Trump oo 2,000 oo askari u diray Minnesota xilli ay sii kordhayaan howlgallada socdaalka
Soomaaliya oo baaraysa eedeymo la xiriira adeegsiga hawadeeda ee hogaamiyaha gooni-u-goosadka Yemen
Muqdisho: Culimada oo hoggaamiyay dibadbax weyn oo looga soo horjeedo 'faragelinta Israa’iil'
Cutubyo ka tirsan Ciidanka Kumaandooska Soomaaliyeed ee Gorgor oo ka qalinjabiyey TURKSOM
Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika oo si adag u cambaareeyay aqoonsiga Israa’iil ee Somaliland
Jaamacadda Carabta oo cambaareysay booqashada Wasiirka Arrimaha Dibadda Israa’iil ee Somaliland
Soomaaliya oo cambaareysay booqashada Gideon Saar ee Somaliland, kuna tilmaantay mid sharci darro ah
Masar oo diidday tallaabada Israa’iil ee sharci-darrada siyaasadeed ah ee lagu aqoonsaday Somaliland
Midowga Afrika oo ku baaqay in si degdeg ah loo laalo aqoonsiga ay Israa’iil siisay Somaliland
Wasiirka Arrimaha Dibadda Israa’iil oo gaaray Somaliland kaddib aqoonsi muran dhaliyay
Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo shacabka Gobolka Banaadir ugu hambalyeysay doorashada golaha deegaanka
Golaha Wasiirrada Soomaaliya oo dib u eegis ku sameeyey amniga, ansixiyayna heshiisyo muhiim ah