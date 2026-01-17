| Somali
Madaxa WHO oo shaaciyay ciribtirka safmarkii ugu dambeeyay ee Ebola ee ka dillaacay DRC
Xanuunkan safmarka ah, oo la shaaciyay bishii Sebtembar, ayaa diiwaangeliyay 64 xaaladood oo la xaqiijiyay iyo kuwa la tuhunsan yahay, oo ay ku jiraan 45 qof oo u dhintay.
MSF oo dhaqaatiirteeda kala baxday isbitaalka Darfur kadib dhimashadii shaqaalahooda
Hay'adda Dhakhaatiirta Aan Xuduudka Lahayn ayaa joojisay howlgalkeedii isbitaalka magaalada Zalingei markii labaad sannadkan, kadib markii weerar hubeysan lagu dilay shaqaalahooda caafimaad, afar kalena lagu dhaawacay.
Soomaaliya oo ka qeyb gashay shirkii 72-aad ee WHO ee gobolka Bariga Mediterranean-ka
Isagoo khudbad ka jeediyay kulanka, Dr. Cali Xaaji Aadam ayaa xusay caqabadaha sii kordhaya ee gobolka haysta, gaar ahaan saameynta ay leedahay yaraanta maalgelinta caafimaadka, taas oo hoos u dhigtay awoodda bixinta adeegyada lagama maarmaanka ah.
Cudurka Gawracatada oo ku soo laba-kacleeyey Soomaaliya; yaraanta tallaalka iyo joojinta dhaqaalaha
Cudurka gawracatada, oo ah xanuun bakteeriya ah oo sababa bararka qanjirada, dhibaato xagga neefsiga ah iyo qandho, ayaa si gaar ah u saameeya carruurta.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo $500,000 u qoondeysay gurmadka abaarta ku dhufatay gobolka Awdal
SoDMA ayaa sheegtay in in ka badan 600,000 qof ay ku sugan yihiin deegaannada abaartu ku dhufatay, halka ku dhawaad 264,000 qof si degdeg ah ugu baahanyihiin gargaar, sida raashin, biyo, nafaqeyn, iyo daryeel caafimaad.
Qaza: Soomaaliya oo intii lagu guda jiray Shirweynaha ka digtay in gaajada loo adeegsado hub ahaan
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya, Saalax Jaamac, ayaa cambaareeyay gaajada oo loo adeegsado in lagu gumaado dadka, isagoo si gaar ah u xusay xaaladda naxdinta leh ee Qaza.
Qaza: Soomaaliya oo intii lagu guda jiray Shirweynaha ka digtay in gaajada loo adeegsado hub ahaan