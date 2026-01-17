| Somali
CAALAMKA
Cidna mar dambe ma rabto in lagu ag sawiro Netanyahu: Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Fidan
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay in siyaasadaha Netanyahu, oo sababay dhimasho iyo burbur baahsan oo ka dhacay gobolka, ay Israa’iil ka dhigeen mid go’doon gashay.
Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
TRT World Forum 2025 oo ka furmay Istanbul iyadoo lagu maamuusayo suxufiyiintii lagu dilay Qaza
Geerida Muftiga Guud ee Haji Umer: Itoobiya oo ka tacsiyeyneysa 'aabbaha midnimada'
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi oo safar taariikhi ah ku tegay Laascaanood
Booqashadan ayaa imaanaysa xilli dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay xoojinayso dadaallada lagu xaqiijinayo midnimada qaranka iyo ilaalinta wadajirka dhuleed ee Soomaaliya.
Ciidamada Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo hawlgal ku dilay ugu yaraan 30 ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamada Soomaaliya, Uganda iyo kuwa Midowga Afrika (AU) ayaa Khamiistii dilay in ka badan 30 ka tirsan Al-Shabaab, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, kaddib hawlgal wadajir ah oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya, sida uu sheegay hawlgalka AUSSOM.
Madaxweynaha Uganda Museveni oo hogaanka u hayya natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada dalkaas
Museveni ayaa wajahaya Bobi Wine oo 43 jir ah, oo ah horey u ahaa fannaan inta uusan ku soo biirin siyaasadda, isagoo ahaa musharraxii uu la tartamay doorashadii madaxtinimada ee 2021-dii.
Wasiir Fidan oo sheegay in Turkigu ka soo horjeedo 'faragelin militari' oo lagula kaco Iiraan
Fidan ayaa sheegay inuu Iiraan ku boorriyay inay diblomaasiyad ku xalliso xiisadaha kala dhexeeya dalalka gobolka, isla markaana arrinta nukliyeerka ku wajahdo wadahadal, si meesha looga saaro caqabadaha culayska ku haya dhaqaalaha dalka.
Ciidanka Suudaan oo iska caabiyay weerar ay RSF ku soo qaadday Koonfurta Kordofaan
Ilo-wareedyo militari ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay maleeshiyada RSF gaarsiiyeen khasaare nafeed iyo burburka agab milatari.
