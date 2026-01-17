OPINION
RW ku xigeenka Soomaaliya Saalax, oo la kulmay Soomaalida ku dhaqan Minnesota, Mareykanka
Ra’iisul Wasaare Ku Xigeenka ayaa ku boorriyey ganacsatada iyo bulshada Soomaaliyeed ee gobolka inay sii xoojiyaan isku-duubnidooda, wadashaqeyntooda, iyo kalsoonida lagu dhisayo mustaqbalka Soomaaliya.
Turkiga oo dib u furay Guriga Atatürk ee Thessaloniki, oo lagu maamuusay dhaxalkii aasaasihii dalka
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa xusay doorkii Mustafa Kemal Atatürk ee ilaalinta jamhuuriyadda iyo mustaqbalkeeda, iyadoo matxafku soo bandhigayo dhaxalka Turkiga isla markaana xoojinayo saaxiibtinnimada Turkiga iyo Giriigga.