Bangiga Horumarinta Afrika oo kaashanaya hay'adaha Carabta xilli dib u dhac kaga yimid Galbeedka
AfDB ayaa sheegay in xiriir dhow oo lala yeesho hay'adaha maaliyadeed ee Carabta uu fure u ahaa in la yareeyo farqiga sii kordhaya ee maaliyadda horumarinta iyadoo waddamada reer galbeedka ay dhimeen kharashaadka dibadda.
Nuri Aden
Erdogan iyo Anwar oo muujiyay xoojinta iskaashiga Turkiga & Malaysia, difaacuna u yahay udub-dhexaad
Labada hoggaamiye ayaa ammaanay aragti wadaag iyo awoodda tiknoolajiyadeed, iyadoo Ankara iyo Kuala Lumpur ay u dhaqaaqayaan xoojinta xiriirka istiraatiijiga iyo kan dhaqaale.
Turkiga oo Soomaaliya ka bilaabay dhismaha xarunta laga diro dayax-gacmeedyada hawada sare: Wasiir
Xaruntu waxay u adeegaysaa suuqa ganacsiga hawada sare ee caalamiga ah, iyadoo laga wada faa'iidi doono, isla markaana gacan ka geysan doonta horumarka dhaqaale ee Soomaaliya, siduu sheegay Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mehmet Fatih Kacir.
Soomaaliya waxaa haatan ka socda dhismaha saldhigga dayax-gacmeedka: Selçuk Bayraktar
Soomaaliya waxaa haatan ka socda dhismaha saldhigga dayax-gacmeedka, sida uu sheegay, Selçuk Bayraktar, Madaxa Hay’adda T3. Bayraktar ayaa sidoo kale shaaciyey in saldhiggaasi uu noqon doono mid ka mid ah 12 ka saldhig ee noocan ah ee dunida ka jira
Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga oo adkaysay awoodda nidaamka difaaca cirka ee dalka
Wasaaraddu waxay sheegtay in xakameynta hawada sare ee Turkiga la ilaaliyo 24/7, kadib markii diyaarad aan duuliye lahayn lagu soo riday hawada Badda Madow.
MW Tinubu oo madax cusub u magacaabay Hay'adda Maamulka Shidaalka kadib iscasilaaddii madaxdii hore
Madaxweynaha Nigeria, Bola Tinubu, ayaa ka codsaday baarlamanka inay ansixiyaan laba hoggaan oo cusub oo loo magacaabay Hay’adda Maamula Shidaalka iyo Gaaska, kadib markii madaxdii hore si lama filaan ah ay isu casileen.
