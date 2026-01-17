Bangiga Horumarinta Afrika oo kaashanaya hay'adaha Carabta xilli dib u dhac kaga yimid Galbeedka
AfDB ayaa sheegay in xiriir dhow oo lala yeesho hay'adaha maaliyadeed ee Carabta uu fure u ahaa in la yareeyo farqiga sii kordhaya ee maaliyadda horumarinta iyadoo waddamada reer galbeedka ay dhimeen kharashaadka dibadda.
Dawladda Soomaaliya iyo shirkadda OYAK oo kala saxiixday heshiis lagu horumarinayo kalluumeysiga
Heshiiska ayaa diiradda saaraya ballaarinta wax-soosaarka kalluunka si uu u buuxiyo heerarka suuqyada caalamiga ah, dhismaha warshado maxalli ah oo lagu farsameeyo kalluunka, iyo horumarinta xirfadaha farsamo ee kalluumeysatada Soomaaliyeed.
Turkiga oo Soomaaliya ka bilaabay dhismaha xarunta laga diro dayax-gacmeedyada hawada sare: Wasiir
Xaruntu waxay u adeegaysaa suuqa ganacsiga hawada sare ee caalamiga ah, iyadoo laga wada faa'iidi doono, isla markaana gacan ka geysan doonta horumarka dhaqaale ee Soomaaliya, siduu sheegay Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mehmet Fatih Kacir.
Soomaaliya waxaa haatan ka socda dhismaha saldhigga dayax-gacmeedka: Selçuk Bayraktar
Soomaaliya waxaa haatan ka socda dhismaha saldhigga dayax-gacmeedka, sida uu sheegay, Selçuk Bayraktar, Madaxa Hay’adda T3. Bayraktar ayaa sidoo kale shaaciyey in saldhiggaasi uu noqon doono mid ka mid ah 12 ka saldhig ee noocan ah ee dunida ka jira
MW Tinubu oo madax cusub u magacaabay Hay'adda Maamulka Shidaalka kadib iscasilaaddii madaxdii hore
Madaxweynaha Nigeria, Bola Tinubu, ayaa ka codsaday baarlamanka inay ansixiyaan laba hoggaan oo cusub oo loo magacaabay Hay’adda Maamula Shidaalka iyo Gaaska, kadib markii madaxdii hore si lama filaan ah ay isu casileen.