Madaxweyne Geelle oo qaabilay Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Yemen
01:02
Madaxweyne Xasan Sheekh oo codkiisa ka dhiibtay degamada Warta-nabadda
00:52
Soomaaliya oo ciidamo badan u diyaarisay amniga doorashada
01:00
Geerida Taliyaha Ciidanka ee Liibiya iyo shilka diyaaradeed ee Turkiga
01:13
XULASHADA TIFATIRAHA
Dadaalka Turkiga: Sida diblomaasiyadda Erdogan ay u suurtagelisay xabbad-joojintii adkayd ee Qaza
Iyadoo ay jireen shaki iyo xabbad-joojinno fashilmay, ku soo biiridda go'aanka lahaa ee Turkiga ee wadahadallada oo ay taageerayeen diblomaasiyad shakhsi ah iyo saxnaan sirdoon, ayaa soo jeedin daciif ah u beddeshay heshiis la fulin karo.
Iyadoo ay jireen shaki iyo xabbad-joojinno fashilmay, ku soo biiridda go'aanka lahaa ee Turkiga ee wadahadallada oo ay taageerayeen diblomaasiyad shakhsi ah iyo saxnaan sirdoon, ayaa soo jeedin daciif ah u beddeshay heshiis la fulin karo.
Soomaaliya oo baaraysa eedeymo la xiriira adeegsiga hawadeeda ee hogaamiyaha gooni-u-goosadka Yemen
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa sheegtay in Muqdisho ay taageersan tahay baaqa Sacuudiga ee ku aaddan wadahadallo ka dhaca Riyadh, iyagoo ku tilmaamay “hannaan siyaasadeed oo ku habboon” xallinta xaaladda Yemen.
Muqdisho: Culimada oo hoggaamiyay dibadbax weyn oo looga soo horjeedo 'faragelinta Israa’iil'
Waxaa kasoo qeyb-galay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Gobolka Banaadir, ururrada bulshada rayidka, iyo kumanaan shacab ah oo watay boorar ay ku qoran yihiin halku-dhigyo ay ku diidan yihiin xiriirka Israa’iil.
Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika oo si adag u cambaareeyay aqoonsiga Israa’iil ee Somaliland
Kulanka Wasiirrada ee 1324-aad ee AUPSC, Golaha ayaa si adag u cambaareeyay aqoonsiga hal-dhinac ah ee ay Israa’iil siisay waxa loogu yeero “Jamhuuriyadda Somaliland,” isagoo ku baaqay in si degdeg ah loo laalo aqoonsigaas.