Cidna mar dambe ma rabto in lagu ag sawiro Netanyahu: Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Fidan
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi oo safar taariikhi ah ku tegay Laascaanood
Nuri Aden
Uganda oo loo dareeray cod-bixinta doorashooyinka iyo internetka oo hakad la geliyey
Madaxweyne Geelle oo qaabilay Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Yemen
01:02
Madaxweyne Xasan Sheekh oo codkiisa ka dhiibtay degamada Warta-nabadda
00:52
Soomaaliya oo ciidamo badan u diyaarisay amniga doorashada
01:00
Geerida Taliyaha Ciidanka ee Liibiya iyo shilka diyaaradeed ee Turkiga
01:13
Madaxweyne Xasan Sheekh oo u digay Israa’iil iyo Netanyahu: Soomaaliya lama kala goyn karo
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in aqoonsiga la sheegay in Israa’iil ay siisay Somaliland uusan ahayn mid sharci ah, balse uu yahay qorshe ay Israa’iil ku doonayso dhul ay saldhigyo ka sameysato.
Caalamka oo Israa’iil uga digay faragelinta Soomaaliya
Erayadan ayaa muujinaya in Soomaaliya aysan kali ku ahayn dagaalka ay kula jirto faragelinta shisheeye, iyadoo heshay kalsoonida dowladaha saameynta ugu weyn ku leh gobolka iyo caalamkaba.
Maamulka Trump oo 2,000 oo askari u diray Minnesota xilli ay sii kordhayaan howlgallada socdaalka
Waaxda Amniga Gudaha (DHS) ayaa xaqiijisay in kororka joogitaanka ciidamada federaalka ee gobolka uu mar hore billowday.
Soomaaliya oo baaraysa eedeymo la xiriira adeegsiga hawadeeda ee hogaamiyaha gooni-u-goosadka Yemen
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa sheegtay in Muqdisho ay taageersan tahay baaqa Sacuudiga ee ku aaddan wadahadallo ka dhaca Riyadh, iyagoo ku tilmaamay “hannaan siyaasadeed oo ku habboon” xallinta xaaladda Yemen.
Muqdisho: Culimada oo hoggaamiyay dibadbax weyn oo looga soo horjeedo 'faragelinta Israa’iil'
Waxaa kasoo qeyb-galay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Gobolka Banaadir, ururrada bulshada rayidka, iyo kumanaan shacab ah oo watay boorar ay ku qoran yihiin halku-dhigyo ay ku diidan yihiin xiriirka Israa’iil.
Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika oo si adag u cambaareeyay aqoonsiga Israa’iil ee Somaliland
Kulanka Wasiirrada ee 1324-aad ee AUPSC, Golaha ayaa si adag u cambaareeyay aqoonsiga hal-dhinac ah ee ay Israa’iil siisay waxa loogu yeero “Jamhuuriyadda Somaliland,” isagoo ku baaqay in si degdeg ah loo laalo aqoonsigaas.
