Cidna mar dambe ma rabto in lagu ag sawiro Netanyahu: Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Fidan
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay in siyaasadaha Netanyahu, oo sababay dhimasho iyo burbur baahsan oo ka dhacay gobolka, ay Israa’iil ka dhigeen mid go’doon gashay.
Ahmed Yusuf Ozdemir
Wasiir Fidan oo sheegay in Turkigu ka soo horjeedo 'faragelin militari' oo lagula kaco Iiraan
Fidan ayaa sheegay inuu Iiraan ku boorriyay inay diblomaasiyad ku xalliso xiisadaha kala dhexeeya dalalka gobolka, isla markaana arrinta nukliyeerka ku wajahdo wadahadal, si meesha looga saaro caqabadaha culayska ku haya dhaqaalaha dalka.
Fidan oo ka qayb galay wadahadallo online ah oo ku saabsan wejiga labaad ee qorshaha nabadda Qaza
Wadahadallada ayaa daba socday kulammo hore oo lagu qabtay Miami, Florida dabayaaqadii Diseembar 2025.
Erdogan iyo Anwar oo muujiyay xoojinta iskaashiga Turkiga & Malaysia, difaacuna u yahay udub-dhexaad
Labada hoggaamiye ayaa ammaanay aragti wadaag iyo awoodda tiknoolajiyadeed, iyadoo Ankara iyo Kuala Lumpur ay u dhaqaaqayaan xoojinta xiriirka istiraatiijiga iyo kan dhaqaale.
Cutubyo ka tirsan Ciidanka Kumaandooska Soomaaliyeed ee Gorgor oo ka qalinjabiyey TURKSOM
Cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo ku jiray tababar ciidan oo gaar ah oo ay ku qaateen xarunta TURKSOM ayna qeyb ka ahaayeen khuburo Turki ah ayaa ka qalin-jabiyay tababar heer sare ah.
MW Erdogan oo Amiirka Sacuudiga u sheegay in xasilloonida Yemen & Soomaaliya ay aad muhiim u yihiin
Ankara ayaa muujisay diyaar u ahaansho ay ku dhexdhexaadinayso khilaafaadka gobolka, iyadoo Turkiga iyo Sacuudiga ay doonayaan inay xoojiyaan iskaashigooda.
