| Somali
CAALAMKATURKIGASIYAASADDAGANACSI & TEKNOLOJIMAQAALLADAFAALLOOYINKA
Cudurka Gawracatada oo ku sii fidaya Soomaaliya iyadoo joojinta gargaarkuna saameeyey tallaallada
01:24
Caalamka
Cudurka Gawracatada oo ku sii fidaya Soomaaliya iyadoo joojinta gargaarkuna saameeyey tallaallada
Soomaaliya ayaa la tacaaleysa cudurka Gawracatada oo si xawli ah ugu faafaya dalka, iyadoo isbitaallada ay buux dhaafiyeen bukaanka la il daran cudurkan.
19 Agoosto 2025

Isbitaalka Dawladda ee Demartino ee magaalada Muqdisho, carruur dhuuntu bararsan tahay oo neefsashada ku dhibban ayaa sariiraha jiifa, halka kalkaaliyayaashu ay la tacaalayaan, dhakhaatiirtuna ay la taliyaan waalidiin walaacsan. Waa mid ka mid ah isbitaallo dhowr ah oo ku dhibtoonaya inay ka jawaabaan kororka kiisaska cudurkan.

Cudurkan ayaa dillaacay iyadoo Soomaaliya ay la daalaa dhaceyso dhimista ballaaran ee gargaarka dibedda. Taageerada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sannadkan hoos ugu dhacday $149 milyan, halka ay sannadkii hore ahayd $765 milyan, sida ay muujinayaan tirakoobyada dowladda Mareykanka. Dhimistaan ayaa sababtay xiritaanka boqollaal xarumo caafimaad iyo burburka kooxihii tallaalka guur-guura ee gaari jiray bulshooyinka ku nool miyiga fog.

Iyadoo jawaab ka bixineysa, Wasaaradda Caafimaadka ayaa ku dhawaaqday qorshe ol’ole tallaal qaran ah iyo wacyigelin guud oo bulshada la gaarsiinayo, taas oo ay ku jiraan olole warbaahineed iyo kaashashada ururrada bulshada rayidka ah si loo wajaho xogaha marin habaabinta ah.

Fiidiyowyo dheeraad ah
Dab ka kacay dhismayaal ku yaal magaalada Hong Kong ee dalka Shiinaha
Danjiraha Soomaaliya oo si rasmi ah warqadihiisa ugu gudbiyey Madaxweynaha Kazakhstan
Duqeymaha israa'iil ee Qaza oo burburiyey kaydkii ka haray Cusmaaniyiinta
Shacabka Kiev oo duqeymaha habeenimo ee Ruushka ka magangalay xarumaha metro-ga
Dab Xooggan oo ka Qarxay Koonfurta Lubnaan
Diyaarad dagaal oo Hindiya leedahay oo ku burburtay Bandhigga Duulimaadka ee Dubai
Bukaan Falastiiniyiin ah oo dib ugu soo noqday Qaza laba sano kadib
Soomaaliya iyo Aljeeriya oo kala saxiixday heshiisyo iskaashi ah
MW Xasan Sheekh oo ubax dhigay Taallada Shuhadada Aljeeriya
Turkiga oo dib u furay Gurigii Ataturk oo dayactir lagu sameeyay oo ku yaal Thessaloniki, Giriigga