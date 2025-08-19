Cudurka Gawracatada oo ku sii fidaya Soomaaliya iyadoo joojinta gargaarkuna saameeyey tallaallada

Isbitaalka Dawladda ee Demartino ee magaalada Muqdisho, carruur dhuuntu bararsan tahay oo neefsashada ku dhibban ayaa sariiraha jiifa, halka kalkaaliyayaashu ay la tacaalayaan, dhakhaatiirtuna ay la taliyaan waalidiin walaacsan. Waa mid ka mid ah isbitaallo dhowr ah oo ku dhibtoonaya inay ka jawaabaan kororka kiisaska cudurkan.
Cudurkan ayaa dillaacay iyadoo Soomaaliya ay la daalaa dhaceyso dhimista ballaaran ee gargaarka dibedda. Taageerada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sannadkan hoos ugu dhacday $149 milyan, halka ay sannadkii hore ahayd $765 milyan, sida ay muujinayaan tirakoobyada dowladda Mareykanka. Dhimistaan ayaa sababtay xiritaanka boqollaal xarumo caafimaad iyo burburka kooxihii tallaalka guur-guura ee gaari jiray bulshooyinka ku nool miyiga fog.
Iyadoo jawaab ka bixineysa, Wasaaradda Caafimaadka ayaa ku dhawaaqday qorshe ol’ole tallaal qaran ah iyo wacyigelin guud oo bulshada la gaarsiinayo, taas oo ay ku jiraan olole warbaahineed iyo kaashashada ururrada bulshada rayidka ah si loo wajaho xogaha marin habaabinta ah.