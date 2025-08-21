| Somali
Nin Faransiis ah oo geeriyooday intii ay socotay baahinta tooska ah ee madasha Kick
Nin Faransiis ah oo geeriyooday intii ay socotay baahinta tooska ah ee madasha Kick
Nin Faransiis ah oo geeriyooday isagoo ku jira baahinta tooska ah oo ka mid aheyd baahinta madasha Kick ee 10-ka maalmood.
21 Agoosto 2025

Raphael Graven, oo internet-ka caan ku ahaa magaca Jean Pormanove, ayaa geeriyooday isagoo hurda intii lagu jiray baahinta tooska ah ee 10-ka maalmood ee madasha Kick, kaddib markii uu la kulmay xadgudubyo nafsiyadeed iyo mid jireed, iyo dhafar badan. Baahintan tooska ah ayaa socotay ku dhowaad 300 oo saac, iyadoo la duubay daqiiqadihiisii ugu dambeeyay ka hor inta aan si lama filaan ah loo joojin. Mas’uuliyiinta Faransiiska ayaa bilaabay baaritaan garsoor iyo baaritaanka meydka ee qalliinka lagu sameeyo si loo ogaado sababta dhimashada.

