Soomaaliya & Turkiga: Iskaashi istiraatiiji ah oo salka ku haya wax wada-qabsi iyo horumar

20 Agoosto 2025
Soomaaliya & Turkiga: Iskaashi istiraatiiji ah oo salka ku haya wax wada-qabsi, horumar, iyo walaaltinimo dhab ah. Tan iyo booqashadii taariikhiga ahayd ee Madaxweyne Erdoğan bishii Agoosto sannadkii 2011, Turkigu wuxuu Soomaaliya ka taageeray mashaariicda kaabayaasha, waxbarashada, tababarka amniga iyo gargaarka bini’aadantinimo. Iskaashigeenna istiraatiijiga ah wuxuu maanta gaarsiisan yahay heer caalami, iyadoo xiriirka labada dal uu sii xoojinayo horumarka iyo deganaanshaha Geeska Afrika.