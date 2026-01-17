| Somali

Madaxweyne Erdogan oo sharfay shuhadadii 15-ka Luulyo

Madaxweyne Erdogan ayaa xusay shuhadadii 15-ka Luulyo isagoo tirinaya tuducyo ka mid ah gabayada caanka ah ee uu lahaa abwaanka qaranka iyo qoraagii heesta calanka, Mehmet Akif Ersoy, si uu u xasuusto naf-hurnimadooda.

Nuxurka Sheekada
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/37fc2166b526bc8453f5e3bb95d6a33e3f1aff57cd8eb6a9885450a248cb77d4.jpg
Cağri Bey: Markabka Turkiga ee qodaya shidaalka SoomaaliyaMadaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta cusub ee qodista shidaalka badda hoosteeda, Çağri Bey, uu ka howlgalayo xeebaha Soomaaliya, iyadoo la qorsheynayo bilaabista qodista shidaalka dalkaas.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/d23ac73067fcd739e3e61422109a7331558fe9ad7e88e8e8ec332ce8c4a1b227.jpg
Sheekada hooyo ka hortagtay afgambigii dhicisoobay: TurkigaTurkan Tekin, oo ahayd hooyo 46 jir ah, xaas iyo muwaadin Turki ah oo daacad ah, kama aysan labalabayn inay waddada usoo baxdo si ay uga hortagto afgambigii dhicisoobay. Nasiib darro, nolosheeda waxaa soo galaaftay afgambiyayaashii 15-kii Luulyo, 201
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/ddc98ba869e8a9a0c791bb2a008b889b823d24bb01a69048d1b29dc07450dd5b.jpg
Jamhuuriyadda Turkiga oo 102 Sano JirsatayQaran dhidibada loogu taagey adkaysi iyo himilo. Turkiga ayaa u dabaaldegaya sannad-guuradii 102-aad ee aasaaska jamhuuriyadda iyo mustaqbal uu shacabku dhisayo.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/9d1fff339f1faf4a1c2128a2e5111b9796626619daeecb4605c8e519753f3c32.jpg
MW Xasan Sheekh oo ka Hadlay Qaadashada Kaarka AqoonsigaMadaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qeyb galay Bandhigga Waxqabadka Xukuumadda Dan-Qaran ee muddada saddexda sano ah (2022–2025).
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/715e4b52aae8ff4b58a978ee2b37e16b9d701ec0736a42ae724fcaeefee73ad6.jpg
"Ciyaartii Squid oo dhab ah”: Xaaladda QazaQaza, Falastiin gudaheeda, kumannaan qof oo rayid ah ayaa noloshooda halis u galiya maalin kasta si ay u helaan wax ay cunaan, iyagoo si taxaddar leh uga dhex raadinaya meelaha gargaarka lagu qaybiyo — halkaas oo askarta Israa’iil ay si ula kac ah u
Caalamka
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/0b9aa4777ceaca3cf36e46b77dd091737a0b23420c36bd5f67459aae86a4a387.jpg
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Ge“In la joojiyo dabkan la shidayo, dadkan la laynayo, caruurtan la agoominayo, duqaha la laynayo, aqallada la duminayo intaba la joojiyo ayaan halkan u soo gaarnay" ayuu yiri MW Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlayey shirka QM.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/d9100d1bd0b9b9a6089700fe8726faffb30ed3ade2e4ee6d79643c8bb10be246.jpg
TEKNOFEST TRNC 2025: U guuridda MustaqbalkaMarkii ugu horreysay taariikhda, munaasabadda hal-abuurka iyo horumarka tiknoolajiyadda oo qaaday afar maalmood ayaa ka dhacday Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus (TRNC).
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/30f209dc9957e394af0693c19dcb06bff2b71e2d84057e23e564a16bfcbf492d.jpg
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka XFS Mudane Saalax oo khudbadRa’iisul Wasaare Ku-xigeenka XFS Mudane Saalax Axmed Jaamac oo khudbad ka jeediyey shirweynaha cimilada COP30 oo ka dhacay ayaa tilmaamay in Soomaaliya, ay ka mid tahay dalalka ugu nugul isbeddelka Cimilada abaaro soo laalaabtayna ay ka dhaceen.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/e815a28ab3c8d5f99c740a87efde848a74ad4cfc21db3a475b68b0b31595d7fd.jpg
Cudurka Gawracatada oo ku sii fidaya Soomaaliya iyadoo joojiIsbitaalka Dawladda ee Demartino ee magaalada Muqdisho, carruur dhuuntu bararsan tahay oo neefsashada ku dhibban ayaa sariiraha jiifa, halka kalkaaliyayaashu ay la tacaalayaan, dhakhaatiirtuna ay la taliyaan waalidiin walaacsan.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/3500a339b6109d23a6201dedceda7dfc9cbc024331306642f5df7d40d46f94b7.jpg
Laila El-Haddad: Sida xusuusta cuntadu isugu beddeshay adkay“Cuntada waxaa loo adeegsaday hub ahaan iyo sidoo kale iska-caabbin.” Laila El-Haddad ayaa u sheegtay TRT World sida Falastiiniyiinta Qaza ay uga faa’iideystaan xusuustooda cuntada si ay ugu adkeystaan xasuuqa una diidaan barakicinta.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/08811fdf8f65fb9b4944d25fca6c274376ce4f6d36e99cffccf472889f3ad6aa.jpg
Omer Celik oo masuuliyadda warbaahinta uga hadlay TRT World Isagoo ka hadlayay TRT World Forum, Omer Celik ayaa adkeeyay muhiimadda la dagaallanka caddaalad-darrada caalamka, gaar ahaan xaaladda Qaza, isagoo iftiimiyay kaalinta TRT ee ka hortagga dacaayadda Sahyuuniga iyo soo gudbinta xaqiiqda ee warbaahinta
Saaxada TRT
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/8a9bd547a3178547d9e00026c3a0a2917ad2e8201e88e34de426b70814b50a85.jpg
Diiwaangelinta Doorashada Qof & Cod oo ka Bilaabatay WaajidWasiirka Dekadaha iyo Gadiidka Badda XFS Cabdulqaadir Maxamed Nuur iyo Dadweynaha ku dhaqan degmada Waajid ee Gobolka Bakool ayaa safaf dhaa-dheer u galay isdiiwaangelinta Doorashooyinka qof iyo cod.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/d2a22f59b51e759514d04e93fcf14f518da0229f4752b17b8482567dbab2b87d.jpg
TRT oo kasoo warramaysa safka hore ee xasuuqa QazaIntii lagu guda jirey howlgalka gargaarka hawada laga soo daadiyo, ayey warbaahinta TRT si gaar ah u soo duubtay burburka ay Israa’iil u geysatay Qaza, halkaas oo xaafado dhan dhulka lala simay.. Mucahit Aydemir – Wariyaha TRT.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/80594d371011dce85a459bde7c6c596bc72e33a05c25eeca4f89d7e9c06acd67.jpg
Xidigaha 'Ocean Stars' oo ku tababaranaya KampalaXulka Qaranka Soomaaliya ee Ocean Stars, ayaa tababaro adag ku qaadanaya magaalada  Kampala, caasimadda dalka Uganda, si ay ugu diyaar garoobaan ciyaarta adag ee isreeb-reebka Koobka Adduunka 2026 ee ay la ciyaarayaan dalka Guinea.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/ce4778095220e8ff6956e83f10488b519d3af8a3f2157448a5e26e27b1ed5e38.jpg
MW Xasan Sheekh oo ubax dhigay Taallada Shuhadada AljeeriyaMadaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo ku guda jira booqashadiisa rasmiga ah ee Aljeeriya, ayaa ubax dhigay Taallada Shuhadada, halkaas oo lagu xasuusto geesiyaashii naftooda u huray xornimada iyo difaaca dalka.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/32e467c292667b5d3e38cb4479e803ef14dca44800b0d3df8d32dd8f549fa9a4.jpg
Muungaab oo ka Warbixiyey Horumarka Caasimadda MuqdishoDuqa Magaalada Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa sheegay in magaaladu ay ku tallaabsatay horumar dhinac kasta ah, sida ammaanka, dib-u-dhiska, nadaafadda iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/d4ff8b84f491ac5fee71d7a0a48add510a7c34feb71ed1e0f8d4ce5c3b6f6281.jpg
COMCEC 2025: Xoojinta Iskaashiga DhaqaaleShirkan ayaa isu keenaya wasiirro, khubaro, iyo hoggaamiyeyaasha ganacsiga oo ka kala socda 57 dal oo xubno ka ah OIC, si loo xoojiyo iskaashiga dhaqaale, loo kobciyo ganacsiga, loona dejiyo waddo lagu gaaro barwaaqo wadajir ah.
Xulashada
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/5a20bcfdd54f1152487a1a38eca8da8993bf82f4e9431298a1fdaebfb4518746.jpg
Soomaaliya & Turkiga: Iskaashi istiraatiiji & taariikhi ahTan iyo booqashadii taariikhiga ahayd ee Madaxweyne Erdoğan bishii Agoosto sannadkii 2011, Turkigu wuxuu Soomaaliya ka taageeray mashaariicda kaabayaasha, waxbarashada, tababarka amniga iyo gargaarka bini’aadantinimo.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/749dbacc0e0f6c4341a3cfb893d245471277ceb87d724ce4bd1536f91be54d84.jpg
Turkiga oo noqday mid ka mid ah quwadaha difaaca hawada sareLaga soo bilaabo wax-soo-saarka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ilaa marakiibta dagaalka iyo diyaaradaha jiilka 5aad — Turkigu waxa uu noqday quwaad dib u qaabeyn ku sameyneysa awooddiisa difaac.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/db1148f8269910f7442031504063312d50f10672b568f925acb605d04b465d33.jpg
Soomaaliya & Aljeeriya oo kala saxiixday heshiisyo iskaashiSoomaaliya iyo Aljeeriya ayaa kala saxiiday heshiisyo iskaashi ah oo dhinacyo kala duwan ah. Wasiiradda labada dal ayaa u saxiixay heshiisyada iyada oo ay madaxweynayaashuna goobjoog ka ahaayeen.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/b9f439db13c746e3b2ce3dea25621f5c854a6875457a5c545b20c3841a1a893a.jpg
Ubax: Haweeneyda ku caanbaxday xirfadaha ragga u gaarka ahUbax Maxamuud waa haweeney Soomaaliyeed oo guul weyn ka gaartay shaqooyinka farsamada ee badanaa loo arko inay yihiin kuwa ragga.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/f0f4f74914187188b9e5bc25980b40667819e72beec569c8376617a2aa12b15c.jpg
MW Geelle oo qaabilay Wasiirka Qorsheynta & Iskaashiga YemenMadaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa Qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah, ahna ku simaha Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknolojiyadda Macluumaadka ee Jamhuuriyadda Yemen, Waed
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/12/6771151aa587ca8f6d735835/image/5edc4d6b24fdd36e4abe00a16aba2a53d965121660df5c25f42647f8fe376c97.jpg
Boliiska Soomaaliyeed oo xusay sannadguuradii 82-aadCiidanka Boliiska Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ku sameeyey bandhig ay ugu diyaar garoobayaan munaasabada xuska sannadguuradii 82-aad.