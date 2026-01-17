| Somali
XURGUFTA IIRAAN-ISRAA'IIL
Iiraan oo ka dhawaajisay shaki ku aaddan xabbad-joojin waarta oo kala dhaxaysa Israa'iil
Wasiirka Difaaca Sacuudiga oo la hadlay Madaxa Ciidamada Sare ee Iiraan si loo soo dhaweeyo xiriirka labada dhinac iyo horumarka gobolka.
Imisuu ku kacay khasaaraha dagaalkii 12 maalmood ee u dhexeeyay Mareykanka, Israa'iil iyo Iiraan?
Waxyeellada uu Hubka Iiraan gaarsiiyey Israa'iil
Madaxa IAEA: Iiraan ayaa laga yaabaa inay 'bilo gudahood' dib u bilowdo kobcinta yuraaniyumka
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan aamini karin in Iiraan xarumaha nukliyeerka ay ka rartay qayb ka mid ah yuraaniyumka, kahor inta uusan duqeynin xarumahaas.
Israa'iil oo balaayiin doollar ku khasaartay dagaalkii 12 maalmood ee ay la gashay Iiraan
Khubarada ayaa ka digaya in heerka kobaca dhaqaalaha Israa'iil uu hoos u dhici karto, shaqo la'aantu ay kordhi karto, sidoo kalena heerka saboolnimadu uu kordhi karto haddii colaaddu sii socoto.
Mucaaradka Israa'iil oo Trump ku dhaleeceeyey faragelintiisa dacwadda musuqmaasuqa ee Netanyahu
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in kiiska dacwadda ka dhanka ah Netanyahu ay tahay "dabin siyaasadeed", isagoo ka dhawaajiyay go'aankii ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu meesha ka saaray eedeymaha musuqmaasuqa, oo uu si cad u diiday.
