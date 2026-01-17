Imisuu ku kacay khasaaraha dagaalkii 12 maalmood ee u dhexeeyay Mareykanka, Israa'iil iyo Iiraan?
Sida ay khuburadu sheegayaan, dagaalkii koobnaa balse xoogganaa ayaa sababay khasaare dhaqaale oo ballaaran oo soo gaaray Iiraan iyo Israa'iil, iyadoo ganacsiga caalamiga ah uu hakad galay, lana filayo in saameyntiisu ay daba dheeraato.
Mucaaradka Israa'iil oo Trump ku dhaleeceeyey faragelintiisa dacwadda musuqmaasuqa ee Netanyahu
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in kiiska dacwadda ka dhanka ah Netanyahu ay tahay "dabin siyaasadeed", isagoo ka dhawaajiyay go'aankii ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu meesha ka saaray eedeymaha musuqmaasuqa, oo uu si cad u diiday.