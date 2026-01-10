| Swahili
AFCON 2025: Timu za robo fainali zakamilika
Viwanja vya AFCON 2025 Morocco
02:18
Ethiopia yaanza ujenzi wa 'uwanja wa ndege mkubwa zaidi barani Afrika'
Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Bishoftu utakuwa na nafasi ya kuegesha ndege 270 na uwezo wa kubeba abiria milioni 110 kwa mwaka, Waziri Mkuu Abiy Ahmed Ali alisema.
Ethiopia yaanza ujenzi wa 'uwanja wa ndege mkubwa zaidi barani Afrika'
Kwa nini marufuku ya muguka Mombasa, Kenya ni kizungumkuti?
Kwa nini Afrika inatakiwa kuwa na wasiwasi kuhusu uvamizi wa Trump Venezuela
Je, ajenda ya Marekani kubadili mfumo itafanikiwa Venezuela?
Kenya inalenga kubadilisha machimbo makubwa ya zamani ya madini kuwa ardhi ya kilimo
Ripoti mpya iliyozinduliwa na Waziri wa Madini na Uchumi wa Bluu, inasema nchi inatathmini jinsi ardhi iliyotumika hapo awali kuchimba madini inavyoweza kurekebishwa na kutumika tena kwa manufaa ya kijamii, kiuchumi na kimazingira kwa kuwa uchimbaji
Kenya inalenga kubadilisha machimbo makubwa ya zamani ya madini kuwa ardhi ya kilimo
Dondoo za TRT Afrika | 09 Januari
00:0003:41
Dondoo za TRT Afrika | 09 Januari
Uturuki inatoa pongezi kwa waandishi wa habari waliouawa huko Gaza katika Siku ya Wanahabari
Januari 10 inaashiria kuanzishwa kwa kwa sheria ya 1961 ya kuboresha haki za waandishi wa habari huko Uturuki, ikiwa ni pamoja na usalama wa kazi na mishahara ya haki.
Uturuki inatoa pongezi kwa waandishi wa habari waliouawa huko Gaza katika Siku ya Wanahabari
MAONI
opinion
Mshambuliaji wa Algeria awaomba radhi mashabiki wa DRC
Mshambuliaji wa Algeria, Mohamed Amoura, ameomba radhi kufuatia ishara tata aliyoifanya wakati wa kusherehekea ushindi wa timu yake dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwenye Kombe la Mataifa ya Afrika (AFCON) 2025.
Mshambuliaji wa Algeria awaomba radhi mashabiki wa DRC
Jinsi AFCON ilivyotoa fursa za kibiashara kwa wasanii na wafanyabiashara wa Afrika
Utajiri wa Afrika: Uzalishaji wa mafuta Libya warejea
Umuhimu wa mashabiki mchezoni
Utajiri wa Afrika: Jamii ya Turkana
Wafahamu baadhi ya ndugu na mapacha waliowahi kucheza pamoja michuano ya AFCON
Video
Mbatian, Laibon mashuhuri wa Wamasaai
01:41
Misri: Visiwa vya Al Ikhwa
00:30
Tanzania yaaga mashindano ya AFCON 2025
00:37
Fei Toto: "Muhimu ulikuwa ni kuvuka hatua ya makundi"
00:51
Biashara ya Jezi yavuma Morocco
03:11
Taifa Stars: Kikosi cha Afrika Mashariki kinachotamba kwenye AFCON 2025
Taifa Stars: Kikosi cha Afrika Mashariki kinachotamba kwenye AFCON 2025
Kuinuka kwa Tanzania ni uthibitisho kwamba maendeleo makini ya ndani, uongozi dhabiti, na mawazo yasiyo na woga yanaweza kusukuma timu kufikia mafanikio ya kihistoria.
Infografiki
Infografiki: Nchi zenye simba wengi duniani
Uturuki inavyokabili moto nyika
Mtayarishaji: Hatice Cagla Gunaydin, Mbuni wa Picha: Semih Genc / TRT World
Uhusiano wa Uturuki na Afrika
Sikiliza makala
Dondoo za TRT Afrika | 08 Januari
03:57
Janga la unene
07:07
Sura ya Waislamu katika Bollywood
04:42
Unaijua homa ya ndege?
06:27
Palestina ya Marekani
05:23
