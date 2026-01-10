AFCON 2025: Timu za robo fainali zakamilika
Misri si miongoni mwa timu zinazotarajiwa kushinda AFCON, anasema Salah
Mshambuliaji wa Misri Mohamed Salah amesema timu yake haipo miongoni mwa timu zinazopigiwa upatu kushinda Kombe la AFCON, lakini amesisitiza kuwa watapambana kwa nguvu zote ili kufika hatua za juu zaidi za mashindano hayo yanayofanika Morocco.
Kenya inalenga kubadilisha machimbo makubwa ya zamani ya madini kuwa ardhi ya kilimo
Ripoti mpya iliyozinduliwa na Waziri wa Madini na Uchumi wa Bluu, inasema nchi inatathmini jinsi ardhi iliyotumika hapo awali kuchimba madini inavyoweza kurekebishwa na kutumika tena kwa manufaa ya kijamii, kiuchumi na kimazingira kwa kuwa uchimbaji
Utekaji wa Maduro: Kwa nini China inaona hatua hii kama shambulio kwa sheria ya kimataifa
China imelaani kitendo cha Marekani kumteka nyara rais wa Venezuela kama ukiukaji wa uhuru na sheria za kimataifa. Wachambuzi wanasema kuwa hatua hiyo inadhihirisha juhudi za Marekani za kutaka kuonesha ubabe wa kanda
Mbatian, Laibon mashuhuri wa Wamasaai
01:41
Misri: Visiwa vya Al Ikhwa
00:30
Tanzania yaaga mashindano ya AFCON 2025
00:37
Fei Toto: "Muhimu ulikuwa ni kuvuka hatua ya makundi"
00:51
Biashara ya Jezi yavuma Morocco
03:11
Taifa Stars: Kikosi cha Afrika Mashariki kinachotamba kwenye AFCON 2025
Kuinuka kwa Tanzania ni uthibitisho kwamba maendeleo makini ya ndani, uongozi dhabiti, na mawazo yasiyo na woga yanaweza kusukuma timu kufikia mafanikio ya kihistoria.
Timu ya Sudan inatumai mafanikio katika michuano ya AFCON yanaweza kumaliza vita
Sudan ina matumaini kuwa ushindi dhidi ya Senegal katika Kombe la Mataifa ya Afrika siku ya Jumamosi unaweza kuchochea usitishaji wa mapigano nchini humo, au hata kuleta amani ya muda mrefu, alisema kocha Kwesi Appiah siku ya Ijumaa.
