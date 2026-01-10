| Swahili
Ethiopia yaanza ujenzi wa 'uwanja wa ndege mkubwa zaidi barani Afrika'
Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Bishoftu utakuwa na nafasi ya kuegesha ndege 270 na uwezo wa kubeba abiria milioni 110 kwa mwaka, Waziri Mkuu Abiy Ahmed Ali alisema.
Kenya inalenga kubadilisha machimbo makubwa ya zamani ya madini kuwa ardhi ya kilimo
Ripoti mpya iliyozinduliwa na Waziri wa Madini na Uchumi wa Bluu, inasema nchi inatathmini jinsi ardhi iliyotumika hapo awali kuchimba madini inavyoweza kurekebishwa na kutumika tena kwa manufaa ya kijamii, kiuchumi na kimazingira kwa kuwa uchimbaji
OIC na mataifa 22 ya Kiislamu yamelaani ziara ya waziri wa Israel ya Somaliland
Taarifa ya pamoja inasema ziara hiyo inakiuka sheria za kimataifa, inadhoofisha uadilifu wa ardhi ya Somalia, na hatari inayochochea ukosefu wa utulivu wa kikanda.
Nusu fainali ya AFCON: Kocha wa Morocco Regragui apongeza ushindi wa kihistoria dhidi ya Cameroon
Morocco sasa wamefuzu kwa nusu fainali kwa mara ya kwanza katika zaidi ya miongo miwili.
AFCON 2025: Morocco yaitwanga Cameroon 2-0 na kutinga nusu fainali
Mchezo wa pili wa Robo fainali ya AFCON 2025 uliozikutanisha timu za Cameroon na Morocco uliishia kwa ushindi wa Morocco na kutinga nusu fainali ikiibamiza Cameroon bao 2-0.
