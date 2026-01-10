| Swahili
BIASHARA NA UBUNIFU
Uchaguzi wa papa waingia duru ya pili Mei 8
8 Mei 2025
Maelfu wakusanyika Vatican wakisuburi kutangazwa kwa Papa mpya
8 Mei 2025
Moshi mweusi siku ya pili ya uchaguzi wa papa
8 Mei 2025
Wakusanyika siku ya pili wakisubiri matokeo ya uchaguzi wa Papa
8 Mei 2025
Mchakato wa kumchagua papa waingia duru ya pili Mei 8
Kwa nini marufuku ya muguka Mombasa, Kenya ni kizungumkuti?
Gavana Nassir amesema muguka ni “tishio kubwa kwa afya ya vijana” na haina manufaa yoyote ya kitabibu, akisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda afya ya umma ndani ya Kaunti ya Mombasa.
Tanzania yapiga marufuku wageni kutoa baadhi ya huduma katika sekta ya madini, kulinda wazawa
Lengo ni kupanua wigo wa ushiriki wa wazawa na kuongeza manufaa ya moja kwa moja kwa taifa.
Trump anasema CNN 'isiyofaa' inapaswa kuuzwa huku kukiwa na ushindani wa ununuzi
Rais wa Marekani Trump ameendeleza ugomvi wake wa muda mrefu na CNN kwa kuhoji usimamizi wake wakati Netflix na Paramount wakijiweka tayari kwa mikakati ya ushindani kwa kampuni ambayo anataka ifanyiwe mabadiliko.
Makubaliano ya Rwanda na DRC yafungua nafasi ya Marekani kuchimba madini
Mnamo Machi 2025, Rais wa DRC Felix Tshisekedi alipendekeza kwa Marekani kuwezesha upatikanaji wa madini ya kimkakati ili kubadilishana na makubaliano rasmi ya usalama.
Kenya kuuza 15% ya hisa za Safaricom kwa Vodacom ya Afrika Kusini
Vodacom, ambayo tayari inamiliki asilimia 39.9 ya Safaricom kupitia Vodafone Kenya, italipa shilingi 34 kwa kila hisa, ikiwa ni malipo ya 20% kwa bei ya mwisho ya hisa ya shilingi 28.20 siku ya Jumatano.
Tanzania: Gharama za Petroli zaendelea kushuka
Kulingana na taarifa iliyotolewa na Mamlaka ya Udhibiti wa huduma za Nishati na Maji (EWURA), bei za mafuta ya petroli na ya taa, zimeendelea kushuka kutokana na kupungua kwa gharama za uagizaji kwa yale yaliyopitia bandari ya Dar es Salaam.
