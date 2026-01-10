Kutana na watengeneza filamu kutoka Tanzania wanayoipeleka tasnia hiyo kimataifa

Kwa sasa, gumzo kubwa Afrika Mashariki na barani Afrika kwa ujumla, ni filamu ya Wa Milele?, ambayo imeibuka mshindi wa kipengele cha ‘Kipindi Bora cha Maisha Halisia’ katika tuzo za Africa Magic Viewers Choice (AMVCA).