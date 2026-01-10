|
8 Mei 2025
Maelfu wakusanyika Vatican wakisuburi kutangazwa kwa Papa mpya
8 Mei 2025
Moshi mweusi siku ya pili ya uchaguzi wa papa
8 Mei 2025
Wakusanyika siku ya pili wakisubiri matokeo ya uchaguzi wa Papa
8 Mei 2025
Mchakato wa kumchagua papa waingia duru ya pili Mei 8
OPINION
Paula Odek
Miaka 25 ya Lady JayDee ndani ya tasnia ya muziki barani Afrika
Gwiji huyu wa Bongo Fleva mwenye tuzo nyingi za muziki, ndani na nje ya Tanzania, alizaliwa miaka 45 iliyopita huko mkoani Shinyanga.
Edward Josaphat Qorro
Sanaa za maonesho zinavyosaidia wakimbizi wa Burundi kurejea makwao
Yusuf Dayo
Tamasha la kitamaduni la wanafunzi Kenya laanza kwa bashasha
Mwanamuziki wa Reggae Cocoa Tea afariki dunia
Mawigi yapigwa marufuku katika mashindano ya urembo Côte d'Ivoire
Jinsi AFCON ilivyotoa fursa za kibiashara kwa wasanii na wafanyabiashara wa Afrika
Katika maeneo maalum kama Fan Zone na maeneo ya mikusanyiko ya mashabiki, wasanii wanapata nafasi ya kuonyesha kazi zao kwa hadhira pana ya kimataifa.
Mnigeria Hilda Baci aweka rekodi Guinness kwa kupika kilogramu 8,780 za wali
Upishi wa mlo huo ulifanyika ndani ya chombo chenye ujazo wa lita 22,000, ukitumia nishati ya gesi ya zaidi ya kilo 1,200 ndani ya saa tisa.
Mwanafasihi maarufu Afrika Mashariki Ngugi Wa Thiong’o afariki dunia
Kulingana Wanjikũ wa Ngũgĩ, ambaye ni binti wa mwanafasihi huyo mahiri barani Afrika, amefariki dunia asubuhi ya Mei 28, 2025, akiwa na umri wa miaka 87.
Kutana na watengeneza filamu kutoka Tanzania wanayoipeleka tasnia hiyo kimataifa
Kwa sasa, gumzo kubwa Afrika Mashariki na barani Afrika kwa ujumla, ni filamu ya Wa Milele?, ambayo imeibuka mshindi wa kipengele cha ‘Kipindi Bora cha Maisha Halisia’ katika tuzo za Africa Magic Viewers Choice (AMVCA).
Watoto wa mitaani, wanavyotumia vipaji vyao kuleta furaha mjini Goma
Watoto waliopo katika kituo hicho, hutumia vipaji vyao vya kuimba na kucheza kutumbuiza na kuwachangamsha watu katika maeneo mbalimbali ikiwemo mitaani na hata katika soko maarufu mjini Goma.
Nigeria: Aliyemuua mwimbaji wa “Ekwueme” ahukumiwa kunyongwa
Mahakama ya Nigeria imetoa adhabu ya kunyongwa kwa Peter Nwachukwu ambaye alikuwa ni mume wa msanii huyo, baada ya kumkuta na hatia ya kumuua Osinachi, katika tukio lililotokea Aprili 8, 2022.
Paula Odek
