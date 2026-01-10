| Swahili
MAZINGIRA

Mazingira

Uchaguzi wa papa waingia duru ya pili Mei 8
8 Mei 2025
Maelfu wakusanyika Vatican wakisuburi kutangazwa kwa Papa mpya
8 Mei 2025
Moshi mweusi siku ya pili ya uchaguzi wa papa
8 Mei 2025
Wakusanyika siku ya pili wakisubiri matokeo ya uchaguzi wa Papa
8 Mei 2025
Mchakato wa kumchagua papa waingia duru ya pili Mei 8
OPINION
opinion
Brian Okoth
Kwa nini marufuku ya muguka Mombasa, Kenya ni kizungumkuti?
Gavana Nassir amesema muguka ni “tishio kubwa kwa afya ya vijana” na haina manufaa yoyote ya kitabibu, akisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda afya ya umma ndani ya Kaunti ya Mombasa.
Misri imepokea watalii milioni 19 mwaka 2025: Waziri
Viwanja vya ndege vya Cairo, Hurghada, Sharm El-Sheikh, na Marsa Alam, vilipokea idadi kubwa ya wageni.
Namna Afrika ilivyotoa muelekeo kwa agenda ya Mkutano wa Doha
Kongamano la Mkutano wa 23 la Doha liliangazia malengo ya Afrika kutumia kilimo kwa ajili kuleta utajiri zaidi na siyo you kuondoa watu kutoka kwenye umaskini.
Mhifadhi wa Tembo Afrika Mashariki Iain Douglas-Hamilton afariki dunia
Mhifadhi huyo alizaliwa na kukulia nchini Uingereza, ingawa muda mwingi wa kazi zake, alitumia akiwa Uganda, Tanzania na Kenya ambako ndipo yalipokuwa makazi yake hadi umauti ulipomkuta.
Infografiki: Nchi zenye simba wengi duniani
Kuna simba wengi barani Afrika, lakini idadi hiyo inaendelea kupungua. Makadirio yanaonesha idadi ya simba ni kati ya 20,000 na 30,000 kote barani.
Kimbunga chaua watu 123 nchini Sri Lanka
Kimbunga hicho kijulikanacho kama Ditwah, kilitokea Novemba 26 na kuathiri zaidi ya watu 373,400.
