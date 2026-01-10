|
Mkuu wa Jeshi la Iran atishia kujibu 'vitisho' vya Trump na Netanyahu
Maandamano yaliyosababishwa na ugumu wa maisha nchini Iran yanafuatiliwa kwa karibu na jamii ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na viongozi mahasimu wa taifa hilo, Israel na Marekani.
Magdalene Wanza
Tuwalinde watoto wetu dhidi ya ukatili wa kijinsia mitandaoni
Asilimia 28 ya watoto waliofanyiwa utafiti, ulibaini kuwa watoto hao waliombwa kutuma picha zao za faraghani.
Uturuki yakashifu vurugu za RSF Sudan, yataka ufikiaji wa dharura wa msaada wa kibinadamu
Uhaba wa maji Dar: Mamlaka kuchimba visima 14
Nigeria yafungua upya shule 47 za serikali zilizofungwa kufuatia utekaji wa wanafunzi
Majasusi wa M23 wasalia Uvira, DRC, licha ya majeshi kuondoka, wanasema wenyeji
Mahakama Kuu ya Guinea yamthibitisha Doumbouya mshindi wa uchaguzi
Uchaguzi wa Disemba 28 ulifanyika chini ya katiba mpya ambayo iliruhusu viongozi wa jeshi kugombea na kuongeza muda wa utawala wa rais kutoka miaka mitano hadi miaka saba.
Jeshi la Sudan lazuia shambulio la droni la RSF kwenye bwawa kuu na maeneo ya kijeshi
Mamlaka ya Sudan kwa muda mrefu imekuwa ikiilaumu RSF kwa kufanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani dhidi ya miundombinu ya wananchi.
Kiongozi wa Sudan Burhan aapa ushindi dhidi ya RSF, anasema upatanishi unawezekana
Tunawahakikishia watu wetu kote kwamba ushindi unakuja,' Abdel Fattah al-Burhan anasema
Baadhi ya matukio makubwa yaliyojiri nchini Tanzania 2025
Tanzania, mengi yametokea. Lakini haya ni baadhi tu ya mambo ambayo yameingia katika historia ya taifa hilo.
Mlipuko msikitini waua kadhaa katika jimbo la Borno, Nigeria
Mlipuko ulitokea msikitini wakati wa sala ya jioni Jumatano katika eneo la Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Borno nchini Nigeria, kwa mujibu wa shahidi aliyeongea na Reuters.
Tuwalinde watoto wetu dhidi ya ukatili wa kijinsia mitandaoni
Asilimia 28 ya watoto waliofanyiwa utafiti, ulibaini kuwa watoto hao waliombwa kutuma picha zao za faraghani.
