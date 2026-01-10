OPINION
Erdogan kwa Trump: Venezuela isiingizwe katika hali ya kutokuwa na usalama
Rais wa Uturuki ameeleza msimamo wa Uturuki kuwaunga mkono "watu wa Venezuela marafiki katika kupambania mafanikio, amani, na ustawi."
Utekaji wa Maduro: Kwa nini China inaona hatua hii kama shambulio kwa sheria ya kimataifa
China imelaani kitendo cha Marekani kumteka nyara rais wa Venezuela kama ukiukaji wa uhuru na sheria za kimataifa. Wachambuzi wanasema kuwa hatua hiyo inadhihirisha juhudi za Marekani za kutaka kuonesha ubabe wa kanda