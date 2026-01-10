| Swahili
Marekani itaamua kampuni gani za mafuta zinaweza kufanya kazi Venezuela, asema Trump
Trump anawakutanisha viongozi kutoka kampuni kuu za mafuta, akiwahakikishia usalama wao wakifanya kazi katika nchi tajiri ya mafuta Amerika Kusini.
Wizara ya Ulinzi ya Syria imetangaza kusitishwa kwa mapigano katika vitongoji vya Aleppo
Wizara ya Ulinzi ya Syria imetangaza kusitishwa kwa mapigano katika vitongoji kadhaa vya kaskazini mwa mji wa Aleppo, ikisema kuwa hatua hiyo inalenga kumaliza hali ya kijeshi katika maeneo hayo.
Marekani yasitisha msaada kwa serikali ya Somalia kufuatia madai ya wizi wa misaada ya chakula
Serikali ya Trump imeishutumu serikali ya Somalia kwa kuharibu ghala la shirika la Mpango wa Chakula Duniani (WFP) lililokuwa na misaada ya chakula iliyofadhiliwa na Marekani.
Utekaji wa Maduro: Kwa nini China inaona hatua hii kama shambulio kwa sheria ya kimataifa
China imelaani kitendo cha Marekani kumteka nyara rais wa Venezuela kama ukiukaji wa uhuru na sheria za kimataifa. Wachambuzi wanasema kuwa hatua hiyo inadhihirisha juhudi za Marekani za kutaka kuonesha ubabe wa kanda
Mkuu wa Jeshi la Iran atishia kujibu 'vitisho' vya Trump na Netanyahu
Maandamano yaliyosababishwa na ugumu wa maisha nchini Iran yanafuatiliwa kwa karibu na jamii ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na viongozi mahasimu wa taifa hilo, Israel na Marekani.
Trump amesema Marekani itachukua mafuta ya Venezuela
Rais Donald Trump alimueleze mtangazaji wa kipindi cha MS NOW, Joe Scarborough, kwamba Marekani inapanga “kuchukua mafuta,” kufuatia mashambulizi yaliyofanyika nchini Venezuela na kukamatwa kwa Nicolás Maduro.
