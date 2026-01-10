Eunice: ‘Mimi naweza chochote’ | Story Yangu

Eunice: ‘Mimi naweza chochote’ | Story Yangu Kuishi bila uwezo wa kutembea kwa zaidi ya miaka 30 na watu kukuita ‘Nusu Mtu’ si jambo rahisi. Eunice Reuben, ambaye alizaliwa bila miguu, anaishi maisha yake kama mtu mwingine yeyote wa kawaida. Amepata nguvu na matumaini kupitia familia yake na ANGALIA SASA