"Tunatumia Penseli Kubadilisha Dunia"Penseli hizi zinazotengenezwa na magazeti zinachangia katika jamii kwa njia mpya na tofauti.
Unamfahamu Malkia wa Taarab - Khadija Kopa?Mfahamu Khadija Kopa na safari yake ya muziki katia muziki wa Taarab.
Khadija Kopa ameshiriki karika makundi mbalimbali kama vile Culture Musical Club, Muungano Cultural Troupe na Tanzania One Theatre maarufu kama TOT.
Charles Kibe Mwangi: Natamani Ningeona Nyuso za Watoto WanguKutana na Charles Kibe Mwangi, fundi wa kushona asiyeona kutoka Umoja 2, Nairobi. Licha ya kupoteza uwezo wa kuona kutokana na ugonjwa wa glaucoma, Charles amekuwa akishona kwa zaidi ya miaka 34 bila kuacha kazi yake ya ubunifu.
"Uhusiano wangu na ndege si wa kawaida"Katikati jiji la Nairobi, “Birdman wa Nairobi” huvutia macho ya wengi kila anapopita akiwa ameambatana na ndege wake wa aina kadhaa wakiwemo korongo na mwewe.
Roders Oloo, mzaliwa wa jiji la Nakuru, huokoa, kulea na kutunza ndege waliopuuzwa.
Eunice: ‘Mimi naweza chochote’ | Story YanguKuishi bila uwezo wa kutembea kwa zaidi ya miaka 30 na watu kukuita ‘Nusu Mtu’ si jambo rahisi.
Eunice Reuben, ambaye alizaliwa bila miguu, anaishi maisha yake kama mtu mwingine yeyote wa kawaida.
Amepata nguvu na matumaini kupitia familia yake na
Historia
Malkia Amina: Kiongozi shujaa aliyepanua milki ya HausaMalkia Amina wa Zazzau alikuwa malkia na shujaa wa Kihausa wa karne ya 16 ambaye alitawala ufalme wa Zazzau na kulipanua eneo lake kupitia vita vya kimkakati na biashara.
Ahmadou Bamba: Mpambanaji MstaarabuSheikh Amadou Bamba alizaliwa 1853 eneo la Mbacké-Baol, Senegal na anaenziwa hadi leo kwa kufanyiwa ziara ya kila mwaka ya ‘Kiongozi muhimu wa Touba’, kuadhimisha kuondoka kwake na kwenda nchi nyingine.
Abdelkrim al-Khattabi: Msomi aliyewahangaisha WahispaniaAbdelkrim al-Khattabi aliongoza moja ya harakati kubwa kabisa za kupinga ukoloni katika karne ya 20.
Mnamo 1921, aliushangaza ulimwengu kwa kuishinda jeshi la Hispania kwenye Vita vya Annual.
Mansa Musa: Mfalme wa DhahabuFahamu zaidi kumhusu Mansa Musa, mfalme wa Kiafrika wa karne ya 14, anayechukuliwa kuwa mtu tajiri zaidi katika historia.
Jinsi Sultan Mehmed alivyoikomboa IstanbulSiku ya Mei 29, 1453, Sultani Mehmed II wa Milki ya Ottoman na jeshi lake waliteka kile kilichokuwa kikiitwa Constantinople wakati huo - mji ambao Wabyzantine walikuwa wameutawala kama makao makuu ya Milki ya Roma ya Mashariki