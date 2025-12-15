|
Taageerayaasha Galatasaray oo Falastiin u muujiyay garab-istaag kulan ay 1-0 kaga badiyeen Liverpool
Galatasaray ayaa 1-0 kaga badisay Liverpool, guushan oo noqonaysa tii ugu horreysay ee ay ka gaarto tartanka UEFA Champions League ee xilli ciyaareedkan.
Xiddigta feerka Soomaaliyeed marwo Ramla Cali oo lagu abaal mariyey billad qaran
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Madaxtooyada Qaranka ku qaabilay Marwo Ramla Cali, xiddigta Soomaaliyeed ee caalamiga ah ee dalkeeda ku metesha ciyaaraha feerka.
Madaxweyne Erdogan oo qaabilay xulalka kubadda koleyga iyo laliska ee Turkiga
Labada kooxood ayaa ku guuleystay billado qalin ah tartamada kubadda koleyga iyo laliska, taasoo calaamad u ah guulo taariikhi ah oo ku soo kordhay diiwaanka isboortiga ee Turkiga.
Ramla Ali - Feeryahanaddii ugu horreysay ee Soomaaliyeed, oo 30 sano ka dib dalkeeda ku soo laabatay
Geesiyaddii qaranka oo gurigeeda ku soo laabatay: Sheekada Ramla Cali iyo soo dhoweyntii taariikhiga ahayd ee Muqdisho
Xulka Soomaaliya oo u diyaargaroobaya kulamada adag ee isreebreebka Koobka Adduunka 2026
Xulka qaranka Soomaaliya, oo ay ku jiraan ciyaartoy caan ah oo ka yimid dibadda, ayaa rajaynaya in ciyaaraha soo socda ay si weyn wax uga beddelaan rajadooda u soo bixitaanka tartanka Koobka Adduunka.
Mohamed Salah oo dhaliilay UEFA kadib xuskii ay u sameeyeen ‘Pele-ga Falastiin’
Salah ayaa kaga jawaabay qoraal ay UEFA soo dhigtay: “Ma noo sheegi kartaan sida uu u dhintay, halka uu ku dhintay, iyo sababta?”
Israa’iil oo dishay Pele-ga Falastiin
Israa’iil oo dishay Suleymaan Cubeyd oo loo yaqiinnay “Pelé-ga Falastiin”
Cumar Cartan: Garsoore Soomaaliyeed oo wacdaro ka dhigay Koobka Xiddigaha Reer Afrika
