Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
Turkiga ayaa gacan ka geysanaya in Soomaaliya ay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee laga sameeyo saldhigga ridista dayax-gacmeedyada ku wareega dhulka, iyadoo lagu maalgelinayo $6 bilyan si ay u noqoto marin istaraatiiji u ah hawada sare.
Dadaalka Turkiga: Sida diblomaasiyadda Erdogan ay u suurtagelisay xabbad-joojintii adkayd ee Qaza
Iyadoo ay jireen shaki iyo xabbad-joojinno fashilmay, ku soo biiridda go'aanka lahaa ee Turkiga ee wadahadallada oo ay taageerayeen diblomaasiyad shakhsi ah iyo saxnaan sirdoon, ayaa soo jeedin daciif ah u beddeshay heshiis la fulin karo.
TRT oo ka baxday shirkii EBU iyadoo xubnuhu ay isku khilaafeen ka qaybgalka Israa'iil ee Eurovision
Warbaahinta ayaa cambaareysay sii wadidda ka qayb galka Israa'iil ee madasha Eurovision iyadoo weli wadda xasuuqa marinka Qaza, halka dhowr xubnood oo Yurubiyaan ahi ay ku dhawaaqeen in ay qaadaceen Eurovision 2026.