| Somali
TURKIGA
Erdogan: Farriintii Turkiga ee shirkii arrimaha Qaza bishii Sebtembar saameyn ayay ku yeelatay Trump
“Waxaan sii wadi doonnaa ku taagnaanta waddadeenna annagoo leh go’aan adag. Marnaba ma jiri doonto dib u noqosho,” ayuu yiri Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan: Farriintii Turkiga ee shirkii arrimaha Qaza bishii Sebtembar saameyn ayay ku yeelatay Trump
Turkiga oo cambaareyay weerarkii argagixiso ee ka dhacay xeebta Bondi ee magaalada Sydney
Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, halka 29 kalena ay ku dhaawacmeen, kadib weerar hubeysan oo ka dhacay xeebta Bondi ee magaalada Sydney.
Turkiga oo cambaareyay weerarkii argagixiso ee ka dhacay xeebta Bondi ee magaalada Sydney
Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
Turkiga ayaa gacan ka geysanaya in Soomaaliya ay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee laga sameeyo saldhigga ridista dayax-gacmeedyada ku wareega dhulka, iyadoo lagu maalgelinayo $6 bilyan si ay u noqoto marin istaraatiiji u ah hawada sare.
Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
FAALOOYINKA
opinion
author
Ahmed Yusuf Ozdemir
Erdogan oo ammaanay horumarka Suuriya ka dib riditaankii nidaamka Asad
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale xaqiijiyay in Ankara ay ka go’an tahay ilaalinta midnimada dhuleed ee Suuriya, iyo taageeridda nabadda ee dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Erdogan oo ammaanay horumarka Suuriya ka dib riditaankii nidaamka Asad
TRT oo ka baxday shirkii EBU iyadoo xubnuhu ay isku khilaafeen ka qaybgalka Israa'iil ee Eurovision
Warbaahinta ayaa cambaareysay sii wadidda ka qayb galka Israa'iil ee madasha Eurovision iyadoo weli wadda xasuuqa marinka Qaza, halka dhowr xubnood oo Yurubiyaan ahi ay ku dhawaaqeen in ay qaadaceen Eurovision 2026.
TRT oo ka baxday shirkii EBU iyadoo xubnuhu ay isku khilaafeen ka qaybgalka Israa'iil ee Eurovision
Heshiiska nabadda ee Ruushka iyo Ukraine wuxuu qaabeyn doonaa mustaqbalka Yurub: Wasiir Fidan
Fidan wuxuu sheegay in Turkigu aaminsan yahay in Ruushka iyo Ukraine ay dhowaan qaadi karaan mowqif togan oo horusocod ah.
Heshiiska nabadda ee Ruushka iyo Ukraine wuxuu qaabeyn doonaa mustaqbalka Yurub: Wasiir Fidan