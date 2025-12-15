Wararka Indhaha Lagu Hayo
TRT World Forum 2025 oo ka furmay Istanbul iyadoo lagu maamuusayo suxufiyiintii lagu dilay Qaza
Madaxweyne Erdogan ayaa furay shirkii TRT World Forum 2025, isagoo ku baaqay damiir iyo caddaalad ku saabsan xaaladda Qaza, isagoo yiri: “Kuwa sheegaya in Israa’iil aysan dembi gelin, ha eegaan burburka, bambooyinka iyo carruurta gaajaysan.”
9 Beenood oo Israa’iil Faafisay Kadib 7-dii Oktoobar 2023 si ay ugu Marmarsiyooto Xasuuqa Qaza
Waxaan falanqaynaynaa beenta iyo borobogandada ay Israa’iil faafisay si ay u marin habaabiso sheekada Qaza oo ay u beddesho aragtida caalamka - laga bilaabo sheegashada “carruur madax laga jaray” ilaa ku andacoonka “ciidanka ugu akhlaaqda badan.”
Qaybta koowaad ee taxane afar qaybood ah oo lagu xusayo sannad-guuradii labaad ee dagaalka Qaza, TRT World ayaa soo bandhigaysa sheekada hooyo Falastiiniyad ah oo afar carruur leh, oo nolol maalmeedkeeda wadata iyadoo ku dhex nooshahay xasuuq.
Qorayaasha Ugu Cadcad
Burburka xukunka Bashar Al-Assad, wuxuu u yahay waa cusub malaayiin qaxooti ah iyo qoysaskooda. Ma nihin Suuriyaan qaxooti ah uun, ee waxaan nahay dad leh riyo iyo mustaqbal, waa Inas al-Hachem oo ka hadleysa aabaheed, oo ka qaxay magaalada Xalab sanadkii 1969 balse waligiis rejo aan suurto gelin ka qabay inuu dib ugu laabto dalkiisa.
